¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óµî½¢Ì¤Äê¤ÇÂåÍý¿Í¥Ü¥é¥¹»áÅÜ¤ê¡ÖµåÃÄ¤Ï¥«¥Í¤ò»È¤¨¡ª¡× ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÄÉ¿ï
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¶â²ÏÀ®¡á£²£¹¡Ë¤Îµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬·üÌ¿¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÍý¿Í¤Ï¥á¥Ã¥ÄÆþÃÄ¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤Î¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤ÈÆ±¤¸àÂçÊªá¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¼éÈ÷¿¦¿Í¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤âºò½©¤Î±¦¸ª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¡£·ÀÌó¤Ç¤¤Æ¤âÉüµ¢¤Ï£µ·î¤´¤í¤È¸«¤é¤ì¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥é¥¹»á¤â¡Ö£Õ£Ó£Á¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤ª¶â¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤è¤êÂ¿¤¯²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²¡Á£³Ç¯Á°¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë»Ù½Ð¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄäÂÚ¤¹¤ë»Ô¾ì¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÏ¢Æü¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Èà¥¥¦¥à¡¦¥Ç¥å¥ªá¤¬ºÆ²ñ¤«¡×¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤âÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆóÎÝ¼ê¤Î¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊì¹ñ¤Î±ÑÍº¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö£Í£Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö°Ëâ¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¥Ü¥é¥¹»á¡Ë¤âÅÜ¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏµåÃÄ¤Î¾Ã¶ËÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¸ÀÕ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥°¥ì¥°¥Þ¥ó¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤â¤½¤¦¤À¡£¶È³¦¤ÎÂçÊª¤ÎÈà¤ÏÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÄÌ¤¸¤ÆµåÃÄ¤ÎÊâ¤ß¤òÈóÆñ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ü¥é¥¹»á¤ÎÅÜ¤ê¤ËÊØ¾è¤·¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Î·ÀÌó¤òàÂ¥¿Êá¤·¤¿¡£