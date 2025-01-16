¡ÖÆ÷¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤«¡Ä¡× Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¤È¤ª¤½¤í¤¤È¯³Ð¡¡SUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â
¡¡SUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê42¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ê27¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¹ï¤ßÂ³¤±¤ë1995Ç¯1·î17Æü¡Á¤¢¤ÎÆü¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢¿ÌºÒ30Ç¯¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡ÄÃæ1¡¦¹âÄÐ¤ÇÍÉ¤ì¤ò·Ð¸³
¡¡1995Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¡£´ØÀ¾ÃÏ¶è¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎMBSÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡È¤¢¤Î»þ¡É¤ò¿´¤Ë¡Ö¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¡×»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¡¢Åö»þÃæ³Ø1Ç¯À¸¡¢¹âÄÐ¤ÇÍÉ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£Ãæ¾ò¤Ï¡¢¿ÌºÒ¸å¤Î´ØÀ¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÒ³²¤Ø¤Î¡ÖÈ÷¤¨¡×¤ËÍí¤ß¡¢Â¼¾å¤Ï¼«¿È¤Î¡ÖËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¡×¤òÈäÏª¤·¡Ö¤Ò¤È¤·¤¤ê¡¢·ÈÂÓ¥È¥¤¥ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´ÌµÍ¤â¡¢¼êÂÞ¤â¡¢¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¡¢¼êÆ°¥é¥¸¥ª¡Ä¡×¤ÈÃæ¿È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¾ò¤Ï¼«¿È¤ÎËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Â¼¾å¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«²¶Æ÷¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡ÖËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¤·¤Æ¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Â¼¾å¤Ï¹ØÆþ¸å¡¢¤µ¤é¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢2023Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎSUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹²ñ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¡£¡Ö¤½¤¦¤ä¤È¡¢³§¤³¤ó¤Ê¤óÇã¤ï¤ó¤ä¤í¤¦¤«¤é¡×¤È¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤ºÇ¿·¤Î¤ä¤Ä¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ±£¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢¿ÌºÒ30Ç¯¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡ÄÃæ1¡¦¹âÄÐ¤ÇÍÉ¤ì¤ò·Ð¸³
¡¡1995Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¡£´ØÀ¾ÃÏ¶è¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎMBSÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡È¤¢¤Î»þ¡É¤ò¿´¤Ë¡Ö¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¡×»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤Ï¡¢Åö»þÃæ³Ø1Ç¯À¸¡¢¹âÄÐ¤ÇÍÉ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£Ãæ¾ò¤Ï¡¢¿ÌºÒ¸å¤Î´ØÀ¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¾ò¤Ï¼«¿È¤ÎËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Â¼¾å¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«²¶Æ÷¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡ÖËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¤·¤Æ¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Â¼¾å¤Ï¹ØÆþ¸å¡¢¤µ¤é¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢2023Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎSUPER EIGHT¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹²ñ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¡£¡Ö¤½¤¦¤ä¤È¡¢³§¤³¤ó¤Ê¤óÇã¤ï¤ó¤ä¤í¤¦¤«¤é¡×¤È¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤ºÇ¿·¤Î¤ä¤Ä¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ±£¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£