　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42064.91　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41023.22　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40828.29　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40731.53　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40318.17　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40253.83　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39776.14　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39613.12　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39591.68　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39542.33　　均衡表雲上限(週足)
39352.07　　均衡表基準線(日足)
39315.85　　均衡表転換線(日足)
39298.45　　25日移動平均線
39099.93　　均衡表転換線(週足)
39044.67　　6日移動平均線
38954.21　　均衡表雲上限(日足)
38945.55　　75日移動平均線
38908.07　　13週移動平均線
38820.75　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38779.89　　均衡表雲下限(日足)
38672.92　　200日移動平均線

38572.60　　★日経平均株価16日終値

38355.06　　26週移動平均線
38343.06　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38203.03　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37865.37　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37497.98　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37118.45　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36792.93　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35881.83　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35777.18　　均衡表基準線(週足)
34645.21　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　 9.25(前日10.08)
ST.Slow(9日)　　13.79(前日26.10)

ST.Fast(13週)　 56.10(前日54.52)
ST.Slow(13週)　 68.84(前日68.31)

［2025年1月16日］

株探ニュース