【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42064.91 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41023.22 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40828.29 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40731.53 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40318.17 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40253.83 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39776.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39613.12 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39591.68 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39542.33 均衡表雲上限(週足)
39352.07 均衡表基準線(日足)
39315.85 均衡表転換線(日足)
39298.45 25日移動平均線
39099.93 均衡表転換線(週足)
39044.67 6日移動平均線
38954.21 均衡表雲上限(日足)
38945.55 75日移動平均線
38908.07 13週移動平均線
38820.75 ボリンジャー:-1σ(25日)
38779.89 均衡表雲下限(日足)
38672.92 200日移動平均線
38572.60 ★日経平均株価16日終値
38355.06 26週移動平均線
38343.06 ボリンジャー:-2σ(25日)
38203.03 ボリンジャー:-1σ(13週)
37913.92 新値三本足陰転値
37865.37 ボリンジャー:-3σ(25日)
37497.98 ボリンジャー:-2σ(13週)
37118.45 ボリンジャー:-1σ(26週)
36792.93 ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
35881.83 ボリンジャー:-2σ(26週)
35777.18 均衡表基準線(週足)
34645.21 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 9.25(前日10.08)
ST.Slow(9日) 13.79(前日26.10)
ST.Fast(13週) 56.10(前日54.52)
ST.Slow(13週) 68.84(前日68.31)
［2025年1月16日］
株探ニュース