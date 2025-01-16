

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42064.91 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41023.22 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40828.29 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40731.53 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40318.17 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40253.83 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39776.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39613.12 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39591.68 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39542.33 均衡表雲上限(週足)

39352.07 均衡表基準線(日足)

39315.85 均衡表転換線(日足)

39298.45 25日移動平均線

39099.93 均衡表転換線(週足)

39044.67 6日移動平均線

38954.21 均衡表雲上限(日足)

38945.55 75日移動平均線

38908.07 13週移動平均線

38820.75 ボリンジャー:-1σ(25日)

38779.89 均衡表雲下限(日足)

38672.92 200日移動平均線



38572.60 ★日経平均株価16日終値



38355.06 26週移動平均線

38343.06 ボリンジャー:-2σ(25日)

38203.03 ボリンジャー:-1σ(13週)

37913.92 新値三本足陰転値

37865.37 ボリンジャー:-3σ(25日)

37497.98 ボリンジャー:-2σ(13週)

37118.45 ボリンジャー:-1σ(26週)

36792.93 ボリンジャー:-3σ(13週)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35881.83 ボリンジャー:-2σ(26週)

35777.18 均衡表基準線(週足)

34645.21 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 9.25(前日10.08)

ST.Slow(9日) 13.79(前日26.10)



ST.Fast(13週) 56.10(前日54.52)

ST.Slow(13週) 68.84(前日68.31)



［2025年1月16日］



株探ニュース

