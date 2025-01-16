±Ñ¼óÁê¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊË¬Ìä¡¡Ä¹´ü¤Î°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ø½ðÌ¾
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¤Ï16Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¡Ê¥¥¨¥Õ¡Ë¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤È¤ÎÄäÀï¸å¤Ë²¤½£³Æ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÊ¿ÏÂ°Ý»ý³èÆ°¤ËÅö¤¿¤ë·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤Î¼óÁê½¢Ç¤¸å¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊË¬Ìä¤Ï½é¤á¤Æ¡£±Ñ¼óÁê´±Å¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¶¨Äê¡Ö100Ç¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥È³¤¤ä¹õ³¤¤Ê¤É³¤ÍÎ°ÂÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë·³»ö¶¨ÎÏ¶¯²½¤äÇÀ¶È¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Ê¤É¶å¤Ä¤Î½ÅÍ×Ê¬Ìî¤òÃì¤È¤·¤¿Ï¢·È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áá´üÄäÀï¤ò¾§¤¨¤ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¤¬20Æü¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê°ÂÊÝÂÎÀ©¤òÍ×µá¤·¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë³Æ¹ñ·³¤¬ÃóÎ±¤¹¤ë°Æ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¯¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£