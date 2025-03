2024年に全国10都市で公演されたミュージカル『ディズニー くまのプーさん』の 2025年ジャパンツアーが5⽉より、名古屋、⼤阪、福岡、東京、埼⽟、横浜の6都市にて開催決定!

等⾝⼤のパペットを役者たちが操る、A.A.ミルン氏の原作とクラシカルなディズニーの⻑編アニメーションの流れを落とし込んだ、新しいストーリーを楽しめる作品です☆

新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」2025年ジャパンツアー

開催都市:

名古屋公演開催期間:2025年5⽉10⽇(⼟)〜5⽉11⽇(⽇)会場:Niterra ⽇本特殊陶業市⺠会館 ビレッジホール⼤阪公演開催期間:2025年5⽉24⽇(⼟)〜5⽉25⽇(⽇)会場:クールジャパンパーク⼤阪 WW ホール福岡公演開催期間:2025年6⽉7⽇(⼟)〜6⽉8⽇(⽇)会場:キャナルシティ劇場東京公演開催期間:2025年8⽉30⽇(⼟)〜8⽉31⽇(⽇)会場:きゅりあん 品川区⽴総合区⺠会館 (8F ⼤ホール)埼⽟公演開催期間:2025年9⽉13⽇(⼟)〜9⽉14⽇(⽇)会場:RaiBoC Hall(市⺠会館おおみや)⼤ホール横浜公演開催期間:2025年9⽉20⽇(⼟)〜9⽉21⽇(⽇)会場:横浜市市⺠⽂化会館 関内ホール

キャスト:

くまのプーさん:養⽥陸⽮・仲⻄陸

ピグレット/ルー:新⽥恵海・⽯橋佑果・澤⽥美紀

ティガー:⾵間由次郎・原⽥岳

イーヨー/オウル/ラビット:鈴⽊たけゆき

カンガ:渡辺七海 澤⽥美紀

クリストファー・ロビン:飯⽥晴瑠・⼭領真織

脚本・演出︓ジョナサン・ロックフェラー

作詞作曲︓シャーマン・ブラザーズ、A.A.ミルン

追加作曲︓ネイト・エドモンソン

⽇本版演出補︓岸本功喜

翻訳︓⼩島良太

協賛︓ディズニー★JCB カード

東京・埼⽟・横浜公演共催︓サンライズプロモーション東京

ジャパンツアー主催・企画製作︓アークスインターナショナル

製作︓ジョナサン・ロックフェラー

プロデュース︓ロックフェラー・スタジオ

共同プロデュース︓ディズニー・シアトリカル・グループ

「くまのプーさん」や「クリストファー・ロビン」など、100エーカーの森の仲間たちが四季をめぐって楽しい冒険をするまったく新しいストーリーが繰り広げられます。

A.A.ミルン氏の原作とクラシカルなディズニーの⻑編アニメーションの流れを組んだ作品です。

等⾝⼤のパペットを役者たちが操り、細部まで精巧に作られたセット、新旧の愛すべき⾳楽の⼒によって、100エーカーの森にこれまでにない⽣命を吹き込みます。

2021年にニューヨーク市のシアターロウで世界初演し、「とても⼼地よく魅⼒的」(タイムアウト)と「魅⼒的なパペットたちによる、新しくて楽しい舞台」(エンターテインメント・ウィークリー)などと海外のメディアが絶賛。

ニューヨークの後、ショーはシカゴで上演され、その後全⽶ツアーが開催され、2023年3⽉には、英国デビューを果たし、その後、全英ツアー、オーストラリア公演、オランダ/ベルギー公演、ブラジル公演、そして⽇本公演と世界各国で上演を重ねています。

キャストよりコメントが到着

今回、各地公演⽇時の詳細と新キャストを含む⽇本⼈キャストが決定。

若⼿から経験豊かなキャストまで、各キャラクターの個性にあった実⼒派キャストが作品を彩ります。

くまのプーさん:養田陸矢さん

再び、この愛くるしい世界に戻って来ることができ、喜びと感謝で胸いっぱいです。

皆さんにとってそうであるように、僕にとっても『くまのプーさん』の世界がかけがえのない存在になりました。

気のせいか、ハチミツのことも気になってしまいます。

100エーカーの森は、いつでも「ただいま」を言ってくれる場所。

また皆さんと会えるのが、とても楽しみです。

一緒に、100エーカーの森の仲間たちと最高の一日を過ごしましょう!

くまのプーさん 仲西陸さん

100年に渡って世界中で愛されるくまのプーさんの物語に、この度、関わることができ本当に光栄です!

絵本からまるまる飛び出したようなこのミュージカル。

お子様ももちろん楽しんでいただけますが、大人の方も大人になった今だからこそ、心の1番奥にある優しい部分に触れる、そんな作品です。

くまのプーさんと仲間たちが100エーカーの森で待っています。

一緒に冒険しましょう!

ピグレット/ルー:新田恵海さん

2024年に引き続き、今年も新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」にて出演させていただきます、新田恵海です。

子どもたちに、そしてかつて子どもだった大人になったみなさんに。

ワクワクドキドキと、あたたかい気持ちをお届けしたいです。

日本中でみなさんの笑顔に会えるのを楽しみにしています♪プーさんたちと一緒に、冒険の旅に出かけましょう!

ピグレット/ルー:石橋佑果さん

再び”100エーカーの森”でみなさまとお会いできるのかと思うと今から楽しみで仕方ありません。

四季折々の風情を感じていただけるのも、この作品の見どころの一つではないでしょうか!

愛に溢れる空間と物語の中で、くまのプーさんやクリストファーロビンやその仲間たちがのびのびと生きる姿を一緒になって楽しんでいただきたいです。

100エーカーの森にて、心よりお待ちしております。

ピグレット/ルー・カンガ:澤田美紀さん

今年も新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」のジャパンツアーが始まります!

昨年からのカンガ役に加え、今年はピグレット/ルー役も担当させて頂きます。

また新しい100エーカーの森での過ごし方ができるのでは、と今からワクワクとたくさんの方にこの物語を届けられるのが嬉しくてたまりません。

今年も100エーカーの森でお待ちしてます!

ティガー:風間由次郎さん

大好きな仲間達と100エーカーの森に、帰ってきました。

今すぐ飛び跳ねたいくらい嬉しいです!

まるで絵本から飛び出してきたようなくまのプーさんの世界を、ぜひ劇場で体感してみて下さい!

大人から子供まで楽しめる物語なので、お越しになられたゲスト皆様の素敵な思い出の一ページになるように、大切にお届けしたいと思います。

そして、この作品でしか聞けない心温まる音楽にも注目してほしいです。

仲間達と一緒に楽しい時間をすごしましょう!

ティガー:原田岳さん

この度は、素敵な作品に携わらせていただくこととなり、胸が高鳴っております!

「くまのプーさん」の世界は、クリストファー・ロビンの空想の中にありながらも日常のそばにあると思っています。

忙しい日々の中で、つい忘れてしまいがちな温かい気持ちや、人を想う心。

そんな大切なものを、ふと思い出させてくれる作品です。

ゲストの皆様にも、この夢の世界と優しい思い出をお届けできるよう全力で取り組ませていただきます!

是非、劇場に足をお運びください!!

イーヨー/オウル/ラビット:鈴木たけゆきさん

今年もやって来ました!昨年に引き続き、イーヨー・オウル・ラビットを演じさせて頂きます。

幼かった頃はテレビの向こうにいたくまのプーさん。

その世界に加われる事、本当に本当に嬉しく思います。

とってもゆかいでおかしくて、心あたたまる100エーカーの森の物語を思う存分お楽しみください!

カンガ:渡辺七海さん

今年も新作ミュージカル「くまのプーさん」にカンガ役で出演いたします。

たくさんの愛を込めて、カンガを演じたいと思っております。

100エーカーの森ではたくさんの動物たち、そしてプーさんと仲間たちが皆様にお会いできる日を楽しみに待っています。

今年も一緒に100エーカーの森で心温まる冒険に出かけましょう!

クリストファー・ロビン:飯田晴瑠さん

ミュージカルの作品に出るのははじめてなので、ドキドキしていますが、くまのプーさんや仲間達といっしょに作品を作ることや、日本のいろいろな場所に行っておしばいをすることが、とっても楽しみです。

クリストファー・ロビンと一緒に、みなさんの心にのこるような思い出をつくりたいと思っています。

楽しんでいただけるよう、せいいっぱいがんばります!

クリストファー・ロビン:山領真織さん

くまのプーさんが大好きで、僕のお家にいるプーさんを抱きしめるといつも甘い気持ちになります。

プーさんがハチミツを大好きという事と同じくらい、僕もプーさんが大好きでずっと一緒に遊んでいたい!と思っています。

今から、プーさんや仲間達と過ごせるのが楽しみです。

皆様もお話の世界に一緒に入り込んで夢中になって楽しんで頂けると嬉しいです。

100エーカーの森でお待ちしています。

会場限定 公演オリジナルグッズの販売が決定

2024年の公演に続き、2025年公演でも、会場限定で購入できる公演オリジナルグッズの販売が決定!

2025年は普段使いもできる実用的なグッズをメインにした、ここでしか買えない「ディズニー くまのプーさん」のグッズがラインナップされます。

夜の森回の実施も決定

対象公演:

・⼤阪公演(5⽉24⽇(⼟)17:30公演)

・横浜公演(9⽉20⽇(⼟)17:30公演)

今回新たに⼤⼈の⽅が落ち着いて観劇しやすい夜の森回の実施も決定。

⼩さな⼦どものみならず、⼤⼈にある⼦ども⼼にも感動を運ぶ「くまのプーさん」と仲間たちとの楽しく、愉快な舞台を楽しめます☆

※夜の森回は、未就学のお⼦さんは入場できません。なお、公演内容に違いはありません

⼤阪公演/横浜公演「ディズニー★JCB カード貸切公演」開催

対象公演:

・⼤阪公演(5⽉24⽇(⼟)17:30公演)

・横浜公演(9⽉20⽇(⼟)17:30公演)

貸切公演スペシャルプログラム:

・スペシャルアフタートーク ものしり博⼠オウルと「くまのプーさん」の⾳楽解説&⼀緒に歌ってみよう!

・貸切公演ご来場のゲスト全員にノベルティプレゼント(⾮売品クリアファイル)

※詳細は後⽇ディズニー・カードクラブサイトにて配信されます

⼤阪公演と横浜公演にてディズニー★JCB カード貸切公演の開催が決定。

アフタートークを楽しめるほか、ノベルティとしてクリアファイルが貰えます。

新作ミュージカル『ディズニー くまのプーさん』チケット情報

価格:※税込・全席指定

VIB席(Very Important Bear Seat)︓9,500円特典:終演後にステージ上で100エーカーの森の仲間たちとの記念撮影を実施S席︓5,500円A席︓3,500円(税込・全席指定)

発売日:

名古屋・⼤阪・福岡公演

・ディズニー★JCB カード特別最速先⾏発売︓2025年1⽉17⽇(⾦)10:00〜2⽉2⽇(⽇)23:59 ※詳細は後⽇ディズニー・カードクラブサイトにて配信されます

・公式ホームページ先⾏︓2025年2⽉6⽇(⽊)10:00〜16⽇(⽇)23:59

・⼀般発売⽇︓2025年3⽉23⽇(⽇)10:00〜

東京・埼⽟・横浜公演

・ディズニー★JCB カード特別最速先⾏発売︓2025年5⽉10⽇(⼟)10:00〜5⽉27⽇(⽕)23:59

・公式ホームページ先⾏︓2025年5⽉31⽇(⼟)〜6⽉10⽇(⽕)23:50

・⼀般発売⽇︓2025年7⽉19⽇(⼟)10:00〜

※夜の森回は未就学のお⼦さんは⼊場できない回となります。なお、公演内容に違いはありません

チケットの種類はVIP席ならぬ“VIB席”のほか、S席、A席の3種類です。

VIB席は「Very Important Bear Seat」の略で、終演後にステージ上で「くまのプーさん」と仲間たちとの記念撮影を含むスペシャルな特典付き。

キャラクターは各回ランダムに2名が登場します。

等⾝⼤のパペットで、100エーカーの森の新しい物語を楽しめるミュージカル。

名古屋、⼤阪、福岡、東京、埼⽟、横浜の6都市で開催される、新ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」2025年ジャパンツアーの紹介でした☆

©DISNEY

撮影/鈴⽊健太

