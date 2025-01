ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、敷くだけでお部屋の中にロマンティックな物語の世界が広がる、ディズニーデザイン「かぼちゃの馬車柄のラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「かぼちゃの馬車柄のラグ」シンデレラ

© Disney

価格:12,900円(税込)

※別途、1,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

サイズ:約130×190cm

品質:ポリエステル100%(裏面:不織布)

パイル長:約3mm

床暖房・ホットカーペット対応

※洗濯は出来ません。中性洗剤を用いて部分洗いしてください。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『シンデレラ』の劇中に登場するかぼちゃの馬車をイメージしたデザインのラグ。

角に丸みを帯びた楕円形が美しく、インテリアに馴染むやさしいカラーリングを使用しているのもポイントです!

かぼちゃの馬車の上には12時を示す時計のアートも。

© Disney

他にも、ガラスの靴やティアラなど、物語に登場するさまざまなモチーフが散りばめられています☆

敷くだけでお部屋の中に『シンデレラ』の物語の世界が広がり、ロマンティックな雰囲気に。

© Disney

パイル長約3mmと毛足が短く、お掃除がしやすい仕様になっているのもうれしい◎

© Disney

床暖房やホットカーペットに対応しているので1年中使うことができます。

約130×190cmとサイズも大きめなので、リビングに寝室に、子供部屋に、どこに敷いてもインテリアに映えそう。

敷くだけでお部屋の中にロマンティックな物語の世界が広がる、ディズニーデザイン「かぼちゃの馬車柄のラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post シンデレラの馬車がモチーフ!ベルメゾン ディズニー「かぼちゃの馬車柄のラグ」 appeared first on Dtimes.