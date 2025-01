ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ライオン・キング』の世界観をイメージしたアースカラーが可愛い、ディズニーデザイン「トートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾンディズニー「トートバッグ」ライオン・キング

© Disney

価格:1,980円(税込)

サイズ:約36×37×11(マチ)cm

持ち手の長さ:約47cm

素材:綿

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ライオン・キング』映画公開30周年の限定アートを使用したトートバッグ。

作品をイメージしたアースカラーが可愛く、A4サイズの書類&小物がラクに入る便利なサイズ感が魅力的!

メインバッグとしてはもちろん、サブバッグとしてもオススメです。

そして、肩掛けもしやすい長めの持ち手もうれしいポイントです。

デザインは「シンバ」、「スカー」、「プンバァ&ティモン」の3柄展開☆

シンバ

© Disney

「シンバ」デザインのトートバッグ。

表面には、キリっとした表情がかっこ良い「シンバ」のアートがプリントされています。

シンプルなカラーなので、どのようなコーディネートとも相性が抜群!

スカー

© Disney

「スカー」デザインのトートバッグ。

黒が基調なのでアートが映えます。

そーっと何かに近づく「スカー」の姿が迫力満点◎

プンバァ&ティモン

© Disney

いつも仲良しな「プンバァ」と「ティモン」デザインのトートバッグ。

楽しそうにはしゃいでいる「プンバァ」と「ティモン」の姿にほっこりとします☆

今にもにぎやかな声が聞こえてきそう。

© Disney

<オープン時>

底にはマチがついているので、収納力もバッチリ。

生地は、しっかりとした肉厚の綿素材を使用しています。

今だけの限定アートを使用したデザインはファン必見です。

『ライオン・キング』の世界観をイメージしたアースカラーが可愛い、ディズニーデザイン「トートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

