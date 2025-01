ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、プリンセスの8つの物語のモチーフがプリントされた、ディズニーデザイン「ステンドグラスのようなボイルレースカーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ステンドグラスのようなボイルレースカーテン」

© Disney

サイズと価格:【約100×108】7,990円(税込)、【約100×118】7,990円(税込)、【約100×133】8,490円(税込)、【約100×148】8,990円(税込)、【約100×176】9,490円(税込)、【約100×183】9,490円(税込)、【約100×190】9,990円(税込)、【約100×198】9,990円(税込)、【約100×208】10,490円(税込)

品質:ポリエステル100%

アジャスターフック付き

セット内容:幅約100cm=カーテン2枚組(両開き)

※洗濯機をご使用の際は、洗濯ネットをご使用ください。

※サイズにより柄の出方が異なります。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

光に当たるとステンドグラスのように淡い色の模様が浮かび上がる、美しいレースカーテン。

上部には、ディズニープリンセスをテーマにした8つの物語のモチーフがプリントされ、それぞれの物語を彷彿とさせる色合いに仕上げられています。

カラフルで優しい色使いで窓辺が華やかになり、気分も上がりそう☆

© Disney

『白雪姫』に出てくるりんご、『美女と野獣』のバラ、『プリンセスと魔法のキス』のお花、『リトル・マーメイド』の貝がら、『シンデレラ』の時計、『塔の上のラプンツェル』の太陽の紋章、『アラジン』の魔法のランプ、『眠れる森の美女』のバラやティアラと、物語に登場するモチーフをステンドグラス風に表現したアートの美しさにうっとり。

アートのまわりにはそれぞれキャラクターのシルエットもデザインされています!

© Disney

生地は、透け感のある軽やかなボイル生地を使用。

風に揺れる様子は、まるで物語の世界にいるかのような雰囲気を演出してくれます◎

© Disney

サイズ展開が豊富なのもうれしいポイント。

9種類のサイズから選べるので、リビングや寝室、子供部屋など、様々なお部屋で使うことができます。

カーテンのフックは、一般的にどのレールにも設置が可能なカーテンレールを「見せる仕様」になっています。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いができるので、お手入れが簡単でいつでも清潔な状態で使うことができます。

お部屋の中にやさしい陽だまりが生まれて、よりリラックスできそう。

プリンセスの8つの物語のモチーフがプリントされた、ディズニーデザイン「ステンドグラスのようなボイルレースカーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

