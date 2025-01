ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『塔の上のラプンツェル』のモチーフでいっぱいな、ディズニーデザイン「広場をイメージしたタイル柄ラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「広場をイメージしたタイル柄ラグ」ラプンツェル

© Disney

価格:12,900円(税込)

※別途、1,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

サイズ:約130×190cm

品質:ポリエステル100%(裏面:不織布)

パイル長:約3mm

床暖房・ホットカーペット対応

※洗濯は出来ません。中性洗剤を用いて部分洗いしてください。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『塔の上のラプンツェル』デザインのラグ。

劇中で「ラプンツェル」が踊るシーンで登場する、石だたみの広場をイメージしたアートがファン心をくすぐります。

また発色も美しく、まるで絵画のようなデザインなのも素敵!

© Disney

中央には大きく王国の紋章が描かれ、まわりにはランタンやカラフルなお花のアートも☆

劇中に登場するモチーフがたくさんデザインされています。

そしてパイル長約3mmと短く硬めの毛足なので、お掃除がしやすい仕様に◎

© Disney

それから、床暖房とホットカーペットに対応しているのもうれしいポイントです。

飾るように使いたいアートなラグ!

『塔の上のラプンツェル』のモチーフでいっぱいな、ディズニーデザイン「広場をイメージしたタイル柄ラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

