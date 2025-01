フィギュアや日用雑貨など、人気作品のキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。

今回は2025年1月10日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する「呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “伏黒甚爾”臨戦」を紹介します!

セガプライズ「呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “伏黒甚爾”臨戦」

登場時期:2025年1月10日より順次

サイズ:全長約10×20cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」から「伏黒甚爾」の“Luminasta(ルミナスタ)”がセガプライズに再登場。

呪具を手にした、戦いに臨む「伏黒甚爾」の姿がリアルに表現されています!

たくましい体つきや不敵な表情など、見どころ満載のフィギュア。

服のシワも作り込まれ、動きを感じさせる造形です。

どの角度から見ても見惚れる出来映えの、迫力あるポージング。

台座部分は石畳の質感が感じられます!

呪具を取り出し、戦いに入る姿を切り取ったフィギュアは迫力満点。

どの角度から見ても存在感ある立ち姿なのも魅力の一つです。

裾や腰紐の動きある造形で、躍動感が表現されたプライズです!

戦いに挑む「伏黒甚爾」をリアルに表現した、見応えあるフィギュア。

セガプライズの「呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “伏黒甚爾”臨戦」は、2025年1月10日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場です!

