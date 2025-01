ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。

今回は2025年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』グッズを紹介します!

セガプライズ『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』グッズ

登場時期:2025年1月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

1991年の発売以来、さまざまなシリーズ作品が展開されている『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』

音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」をはじめとする登場キャラクターたちは、世界的人気を集めている存在です☆

そんな『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のグッズが、セガプライズに登場。

キーチェーンやぬいぐるみ、フェイスポーチが順次、全国のゲームセンターなどに投入されます!

ソニック・ザ・ヘッジホッグ UFOつままれ クリアキーチェーン

登場時期:2025年1月10日より順次

サイズ:全長約8×0.5×9cm

種類:全6種(ソニック、テイルス、ナックルズ、エミー、シャドウ、Dr.エッグマン)

「ソニック」や「テイルス」などのキャラクターたちが、UFOキャッチャーにつままれた姿のクリアキーチェーン。

つまみ上げられたポーズがかわいらしい、集めたくなるグッズです☆

ソニック・ザ・ヘッジホッグ Mぬいぐるみ

登場時期:2025年1月17日より順次

サイズ:全長約15×20×25cm

種類:全2種(ソニック、シャドウ)

「ソニック」と「シャドウ」がぬいぐるみになって登場。

お部屋に飾りやすいサイズ感に仕上げられた、揃えてディスプレイしたくなるプライズです。

ソニック・ザ・ヘッジホッグ フェイスポーチ

登場時期:2025年1月24日より順次

サイズ:全長約15×3.5×15cm

種類:全4種(ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ)

お顔デザインを使用したポーチは、全4種類を展開。

「ソニック」「テイルス」「ナックルズ」「シャドウ」の特徴をとらえたデザインで、小物を入れてかわいく持ち歩けます☆

人気作品『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のキャラクターグッズが、セガのプライズとしてラインナップ。

セガプライズの『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』グッズは、2025年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

