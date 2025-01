セガプライズより、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年1月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モンスターズ・インク』 スーパーラージぬいぐるみ おどろかせVer. “マイク・ワゾウスキ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『モンスターズ・インク』 スーパーラージぬいぐるみ おどろかせVer. “マイク・ワゾウスキ”

登場時期:2025年1月10日より順次

サイズ:全長約48×35×45cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『モンスターズ・インク』に登場する「マイク・ワゾウスキ」のぬいぐるみ。

驚かせようとしている様子がとてもチャーミングなぬいぐるみです。

歯をのぞかせながら両手を広げる姿がインパクト大!

細長い手足やちょこんと生えているツノもポイントです。

驚かせようとしている「マイク・ワゾウスキ」をデザインした大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『モンスターズ・インク』 スーパーラージぬいぐるみ おどろかせVer. “マイク・ワゾウスキ”は、2025年1月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

