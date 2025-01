ピーター・ドハーティが、9年ぶりにソロアルバム『Felt Better Alive』を5月16日にStrap Originalsからリリースすることを発表。同時に、同作からファーストシングル「Felt Better Alive」をリリースした。シングル「Felt Better Alive」のミュージックビデオを監督したのは、フランス人のローズ・ボッシュ(『1492・コロンブス』、『プロヴァンスの休日』)とTwinPiix。フランス人俳優のソフィー・ルノワール(ザ・デス役)とローラ・ジェノヴィーノ(ザ・ライフ役)が出演。ビデオは12月初旬にフランス北西部のノルマンディーで撮影された。

ニューアルバム『Felt Better Alive』は、ピート・ドハーティことピーターのこれまでで最も自信に満ち溢れたソロ楽曲集であり、躍動感漲る遊び心と、時折覗かせる無邪気さが鏤められている。ピートの特徴的なメロディセンス、風変わりな詩的リアリズム、そして視覚的なストーリーテリングの才能が満載された作品となっている。アルバムの制作は、ピーターと彼の家族が暮らすノルマンディーにあるのどかな田園の村からスタート。彼の友人であるマイク・ムーアをプロデューサー兼ミュージシャンとして起用。ムーアはバクスター・デューリーのプロデュースを手掛け、リアム・ギャラガーのバンドでギタリストを務めている。ピーターはペダルスティールを使った先行シングル「Felt Better Alive」についてこう語る。「かなりバウンシーで、かなりカントリーな曲。”ハンバー川の河口をさらう”という歌詞は、(イギリスのTVシリーズ)『ハンコック』からの一節なんだ(コーンフレークのボウルの底にこびりついた砂糖について)。”そして僕はいつも計画していた/カウボーイにしかできない甘くソウルフルな歌い方をするつもりだった/でも僕のサドルの紐が犬に噛まれた止血帯のように切れてしまった”というコーラスが大好きなんだ。そう、『黄金』(B・トレヴン原作、ジョン・ヒューストン監督がハンフリー・ボガート主演で映画化)のようなもの。金鉱を求めて出発したのに、山賊に追われて山中で遭難してしまうんだ」<リリース情報>ピーター・ドハーティシングル「Felt Better Alive」配信中レーベル:Strap Originalsピーター・ドハーティアルバム『Felt Better Alive』2025年5月16日リリースhttps://peterdoherty.orcd.co/feltbetteraliveレーベル:Strap Originals=収録曲=1. Calvados2. Pot Of Gold3. The Day the Baron Died4. Stade Océan5. Out Of Tune Ballon6. Felt Better Alive7. Ed Belly8. Poca Mahoneys9. Fingee10. Prêtre De La Mer11. Empty Room