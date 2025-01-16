à¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¨¤°¤¤á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ÜÀÒ¤Îµð¿Í¡¦°ËÆ£Í¥Êå¡¡2·³Àï¤Ç¤Î°µ´¬Åêµå¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡¡¹ÃÈåÂóÌé¤ÎFAÊä½þ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï16Æü¡¢¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯7·î12Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌîµåÃæ·Ñ¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2025¡×¤Ï¡¢11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°µð¿Í¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î°ËÆ£¤ÎÅêµå¤ò¡Ö"°ËÆ£Í¥Êå" 1²óÌµ°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¥³¡¼¥¹¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤ÇÂÇ¼Ô¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Î°ËÆ£¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌ¤ÍèÌÀ¤ë¤¤¤Êµð¿Í¤ÎÅê¼ê¤Ï¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Þ¤¸¤Ç²£³ê¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç144½Ð¤Æ¤ë¤Î¤«¡£³ä¤È¥¨¥°¤¤µåÂ®ÂÓ¤Í¡×¡ÖÁÉ¤ìÅÔÎ©¤ÎÀ±¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£