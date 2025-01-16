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02. sonet (Instrumental)
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¢£¡ãACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2025¡ä
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¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"¡ä
03·î20Æü(ÌÚ/½Ë)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
04·î13Æü(Æü)¡¡²¬»³¡¦CRAZYMAMA KINGDOM
04·î26Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
05·î04Æü(Æü/½Ë)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
05·î25Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
06·î13Æü(¶â)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
06·î21Æü(ÅÚ)¡¡¿·³ã¡¦NIIGATA LOTS
07·î12Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
07·î18Æü(¶â)¡¡ºë¶Ì¡¦¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û
10·î26Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
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URL¡§https://sai-fes.jp/photoexhibition/
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