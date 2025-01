日本初の路面店「MORI YOSHIDA 東京店」をオープンした注目のシェフとは？ 12月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2024年12月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、12月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2024年12月1日〜12月31日

【10位】パン愛好家に聞いた! 2024年のベストベーカリーとは?

10位は、年末年始恒例、食通たちへのアンケート企画「2024 食通が惚れた店」でパン愛好家のひのようこさんにお答えいただいた記事。2024年の「ベストベーカリー」や「3,000円以内の感動の味」を教えてもらいました。

繁邦 出典:ぴーたんたんさん

【9位】創業以来変わらぬ味わい。京都で愛される「本家 第一旭」直営2号店が堂々オープン(京都・烏丸)

9位は、「食べログ」に新しく登録されたお店の中から「注目のお店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2024年9月にオープンしたラーメン店「本家 第一旭 烏丸店」の記事です。

本家 第一旭 烏丸店 写真:お店から

【8位】人気No.1は「おばんざい定食」! 昼は定食、夜は居酒屋の顔を持つ理想の一軒が新宿御苑前に誕生

8位は、連載「噂の新店」からランクイン。今回は、東京・新宿御苑前に誕生し、おいしいもの好きの間で話題となっている「食堂わた」を、フードライターの森脇慶子さんがレポートしてくれました。

食堂わた 写真:大谷次郎

【7位】税込5,478円から! カニと寿司食べ放題専門店「かにざんまい」が12/3にオープン(東京・新宿)

7位も、連載「New Open News」からのランクイン。2024年12月にオープンした、カニと寿司食べ放題専門店「かにざんまい 新宿店」を紹介した記事です。

かにざんまい 新宿店 写真:お店から

【6位】グルメ放送作家が選んだ2024年の名店!「すべてが愛おしすぎる」昭和の大衆食堂とは?

6位も、食通たちへのアンケート企画「2024 食通が惚れた店」から。放送作家の塩沢航さんに、2024年の「ベストレストラン」を教えてもらいました。

鮨 一幸 出典:hiro0827さん

【5位】祇園のママに聞く! 京都で「ちりめん山椒」買うならこのお店

5位は、人気連載「教えて! 祇園の宏美ママ」。今回のテーマは、京都土産の大定番「ちりめん山椒」。京都・祇園のお茶屋で生まれた宏美ママに普段使いするお店を教えてもらいました。

津乃吉 写真:お店から

【4位】上野で昼飲みするならここ! 小宮山雄飛さんが通う、行列必至の本格コスパ寿司「寿司幸」

4位は、音楽界の食通としても有名なミュージシャン・小宮山雄飛さんが、昼からお酒を楽しめるお気に入りの店を紹介する連載「小宮山雄飛が推す、昼から“おいしい”はしご酒」。今回は、上野にある行列必至の本格コスパ寿司「寿司幸」をご紹介。

寿司幸 写真:佐藤潮

【3位】東京でしか買えない!? 年末年始の帰省で必ず喜ばれる、しょっぱい系の手土産10選

いよいよ、トップ3の発表です!

3位には、確実に喜ばれる「東京らしい」手土産のお店をまとめた「マガジンまとめ」がランクイン。肉を愛する肉食系ライター小寺慶子さんに、おすすめを紹介してもらいました。

Spicier スパイスチャイとインドカレーパン 写真:お店から

【2位】スイーツのプロがおすすめ! 東京駅で買える帰省にもぴったりな手土産10選

2位は……

こちらも「マガジンまとめ」から「東京駅で買える帰省にもぴったりな手土産」10選でした。スイーツコンシェルジュのはなともさんに、年末年始の帰省土産にぴったりなスイーツを教えてもらいました。

Mr. CHEESECAKE グランスタ東京店 写真:お店から

【1位】連日大行列! パリに本店を構えるスターシェフが、日本初の路面店「MORI YOSHIDA 東京店」をオープン

そして1位は……

連載「噂の新店」から、2024年11月、東京・中野にオープンした「MORI YOSHIDA 東京店」の記事がランクイン。最近では同店のパティシエ・吉田守秀氏がTBS「ジョブチューン」に審査員として出演し、話題となりました。

MORI YOSHIDA 東京店 写真:大谷次郎

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

