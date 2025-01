「ミッフィー」の誕生70周年をお祝いして、「miffy café tokyo」と「Cosme Kitchen」がコラボレーション!

「miffy café tokyo」にて、パンケーキやブラウニーなど、年代の異なる「ミッフィー」が特別に一緒に登場するコラボメニューが提供されます☆

miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)「Cosme Kitchen」コラボレーション

予約金:660円(税込・予約特典付き・1申込につき4席迄予約可)

期間:2025年2月21日(金)〜3月31日(月)

営業時間:

平日 10:00〜19:30・土日祝 8:30〜21:05

テイクアウト提供時間:10:00〜18:00

開催店舗:miffy café tokyo(〒150-0034 東京都渋谷区代官山町19−4 代官山駅ビル 1F)

「miffy café tokyo」にて、ナチュラル&オーガニックカフェレストランの「Cosme Kitchen Adaptation(コスメキッチン アダプテーション)」開発協力のもと、年代の異なる「ミッフィー」が特別に一緒に登場するコラボメニューが登場します。

「ミッフィー」のチーズが添えられた米粉を使った、もっちり食感のグルテンフリーパンケーキ、ミッフィーがブラウニーを食べたそうに覗いている様子をイメージしたヴィーガンブラウニー、有機しょうがのジンジャーエールなど、おしゃれでおいしくて体に良いラインナップ。

コラボレーションメニューを購入された方だけが購入できるスーベニアや特典も用意されています☆

グルテンフリーパンケーキ

価格:1,790円(税込)

「ミッフィー」を2種のチーズで表現したパンケーキ。

米粉を使った、もっちり食感のグルテンフリーパンケーキを、生ハムとオレンジ、アボカドとトンナート風ソースの2種の味で楽しめます。

別添えのバターミルクソースには有機レモンが使われています。

ヴィーガンブラウニー

価格:1,290円(税込)

「ミッフィー」がブラウニーを食べたそうに覗いている様子をイメージしたメニュー。

生チョコのように濃厚なブラウニーには、有機ココナッツと甘酒が使われています。

動物性食材を使用していないヴィーガンメニューです。

有機しょうがのジンジャーエール

価格:990円(税込)

しょうがをコトコト煮込んだ自家製シロップのジンジャーエール。

有機レモンを添えてさっぱりと味わえます。

【スーベニア】ストローチャーム

価格:550円(税込)

購入制限:ひとり3個まで

有機しょうがのジンジャーエールを注文した方限定で購入できるスーベニア。

表と裏で、年代の異なる「ミッフィー」がデザインされています。

特典

お渡し場所:Cosme Kitchen代官山本店(miffy café tokyoの隣)、miffy café tokyo

対象:下記2点をお持ちの方

・Cosme KitchenおよびBiople店舗または公式WEB STOREでのmiffy × Cosme Kitchen製品もしくはmiffy café tokyo× Cosme Kitchen製品の購入レシート

・miffy café tokyo でお食事、もしくはグッズをご購入頂いた際のレシート

※2025年2月21日以降のレシートが対象

※数に限りがあります

コラボメニューやグッズなどを購入した方には特典をプレゼント。

コラボレーションで特別に実現した、描かれた年代の異なる「ミッフィー」をデザインした限定ステッカーです。

さらに全国のコスメキッチン店舗では「miffy café tokyo」と「Cosme Kitchen」のコラボレーショングッズとしてタンブラーやランチバックなどが販売されます。

※miffy café tokyoでは販売されません

「ミッフィー」の誕生70周年を記念した、年代の異なる「ミッフィー」が特別に一緒に登場するコラボメニュー。

miffy café tokyoにて2025年2月21日から3月31日まで提供される「Cosme Kitchen」コラボレーションメニューの紹介でした☆

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

