W大阪のアート・ペストリー・バー「MIXup(ミックスアップ)」にて、「バレンタインプロモーション 2025」を展開。

チョコシュークリームやチョコプリンどら焼き、フレンチブルチョコレートなどの人気スイーツが、バレンタイン特別バージョンで販売されます☆

W大阪「MIXup」バレンタインプロモーション 2025

予約期間:2025年1月10日(金)〜2月13日(木)

販売期間:2025年1月15日(水)〜2月14日(金)

時間:11:30〜18:30 (L.O.18:00)

場所:MIXup (1階)

予約:電話 06-6484-5812(レストラン予約)、E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」に、バレンタイン限定スイーツが登場。

ホテル1階のアート・ペストリー・バー「MIXup(ミックスアップ)」の人気スイーツたちが、バレンタイン限定の特別バージョンで提供されます!

WOW チョコレート・シュークリーム

価格:900円(税込) ※イートインは1,300円(税込)

たっぷりクリームが魅力で大人気の「WOWシュークリーム」は、期間限定の「WOWチョコレート・シュークリーム」として登場。

ほろ苦く焼き上げたシュー生地に、フランス産チョコレートを贅沢に使用した、滑らかで濃厚なチョコレートクリームをたっぷり詰め込んでいます。

表面のチョコレートのザクザクとした食感と、口の中に広がるカカオの風味が楽しめる、贅沢な一品。

ギフトはもちろん、自分へのご褒美スイーツにもぴったりの期間限定メニューです。

チョコレートプリンどら焼き

価格:5個入り 2,600円(税込)、8個入り 3,900円(税込)

2024年に好評だった「チョコレートプリンどら焼き」も登場。

和と洋のスイーツが融合したバレンタイン限定スイーツも楽しめます。

フレンチブルドッグチョコレート

価格:3個入り 1,800円(税込)、5個入り 2,400円(税込)

※添加物不使用

「フレンチブルドッグチョコレート」は、添加物や動物性食品を一切使用しないバレンタインスイーツ。

ユニークな見た目で、体に優しいチョコレートにこだわる人にもおすすめです☆

ボンボン・ショコラBOX(6個入り)

価格:3,500円(税込)

ル・ショコラ・アラン・デュカスが開発した、2種類のW大阪オリジナルフレーバーを含む、6種類のボンボン・ショコラ。

スマートなデザインで、特別感を感じるギフトです!

W大阪 オリジナルクッキー缶(36枚入り)

価格:3,800円(税込)

定番のオリジナルクッキー缶も、バレンタインにおすすめ。

こだわりの弘乳舎バターが濃厚に香る、リッチなクッキーです☆

MIXupロゴ入りマカロン

価格:6個入り 3,100円(税込)、10個入り 4,300円(税込)

「MIXupのロゴ入りマカロン」は、W大阪ならではのバレンタイン焼き菓子。

大切な人へのギフトや自分用にも嬉しくなる存在です!

テイクアウトケーキ

価格:ケーキ各種 900円(税込)

※店内利用は単品 1,300円〜、ケーキセット 1,900円〜、いずれも税・サービス料15%込

その他、テイクアウトケーキ各種も用意。

店内でも楽しむことができ、リッチなひとときを演出できます☆

「MIXup」で人気スイーツを、バレンタイン特別バージョンで展開。

W大阪の「バレンタインプロモーション 2025」限定商品は、2025年1月15日〜2025年2月14日まで販売です☆

