JWマリオット・ホテル奈良にて、オリアナ・ティラバッシ氏とコラボレーションした、贅沢なストロベリービュッフェを開催。

奈良の苺「古都華」を使用したスイーツにセイヴォリーなど、圧巻の50品を堪能できるビュッフェです!

JWマリオット・ホテル奈良「オリアナ・ティラバッシ氏とのコラボ 贅沢ストロベリービュッフェ」

期間:2025月1月18日〜5月6日の土日祝日およびGW期間

時間:15:00〜16:30(90分1部制)

料金:大人 6,900円(税・サ込)/お子様(6歳から12歳まで)3,450円(税・サ込)

場所:1F シルクロードダイニング

米国のトラベルガイド「フォーブス・トラベルガイド」でJWマリオットのブランドとして世界初の4つ星を2年連続、ミシュランワンキーホテルを獲得した「JWマリオット・ホテル奈良」

そんなJWマリオット・ホテル奈良が、世界のラグジュアリーホテルで活躍するペストリーシェフ、オリアナ・ティラバッシ氏とコラボレーション。

苺づくしのブッフェ「オリアナ・ティラバッシ氏とのコラボ 贅沢ストロベリービュッフェ」が期間限定で開催されます。

旬の苺を贅沢に使用したスイーツやセイヴォリーなど、全50品がブッフェ形式で堪能できる内容です!

オリアナ・ティラバッシ氏とのコラボ 贅沢ストロベリービュッフェ

前菜:奈良の苺とファームガーデンスイーツ:・ストロベリー桜ミルクレープ・パリブレスト ヘーゼルナッツ三笠焼き・柚子と苺のフィナンシェ・ミニ抹茶苺パフェ・蜂蜜と古都華ジャムのマドレーヌ・苺とローズのタルト・アールグレイと古都華苺の大福・クグロフ・古都華 スモア チョコレートディップ・ストロベリーバジルショッツ・シナモンブランデーのブラウニーバー・ミニプレッツェル ホワイトチョコレートとストロベリースプリンクル・サントノーレチョコレートストロベリー・キーライムフレーズタルト・苺オートミールバー・パヴロバスティックグラスセイヴォリー:・イチゴのオープンサンド サーモン アボカド ワサビ・イチゴと豆腐のハンバーグ スカルモルツァチーズ バルサミコクリーム添え・ストロベリー塩バター バゲット、アンチョビ・イチゴとビーツのサラダ リンゴ ナッツ ヨーグルト ヤギのチーズ・イチゴとモッツァレラのピッツァ・バジルエマルジョン、トリュフオイル、スモークチキンブレスト、ルッコラ、パルメザンチーズ・ストロベリーとベーコン、モッツァレラのたこ焼き、ストロベリーワサビマヨネーズ添え・ストロベリーブリーニ、リコッタ、ボロネーゼミート、パルメザン・熟成バルサミコのストロベリーリゾット・スパゲッティストロベリーアーリオオーリオ飲み物:ストロベリーを使ったスペシャルドリンクほかコーヒーや紅茶など25種類

※メニューや苺の種類は季節や仕入れの状況により変わります

毎年、期間限定で提供している人気のストロベリーブッフェ2025年度版は、旬の苺をふんだんに使用したスイーツやセイヴォリー、ドリンクを約50品展開。

世界のラグジュアリーホテルで活躍するペストリーシェフ、オリアナ・ティラバッシ氏と、JWマリオット・ホテル奈良のイスラム・エルクハティブがタッグを組んだ贅沢なビュッフェです!

メニュー冒頭では、地元奈良県産のブランド苺「古都華(ことか)」を、含む3種類のブランド苺をテイスティング。

苺そのものの香りや甘みを、存分に楽しめます。

スイーツは、苺を主役にした至高のメニュー約16品が登場。

苺とローズの香りが絶妙に調和した「苺とローズのタルト」や、パイ生地にミニシューを乗せたフランスの伝統スイーツ「サントノーレチョコレートストロベリー」などを味わえます☆

さらに、和のエッセンスを取り入れた「ストロベリー桜ミルクレープ」などのメニューも。

セイヴォリーは、イタリア出身のオリアナ・ティラバッシ氏らしい新感覚のメニュー10品を取り揃え、苺との意外な相性を堪能できるラインナップになっています。

「熟成バルサミコのストロベリーリゾット」や「イチゴとモッツァレラのピッツァ」「スパゲッティストロベリーアーリオオーリオ」などが提供されます!

ライブステーションでは、冷たいシャーベットに特性ペストソースをかけた「いちごのグラニテ」を目の前で仕上げてサーブ。

ストロベリーをテーマにした、25種類の飲み物も用意した、苺づくしの贅沢ビュッフェです☆

オリアナ・ティラバッシ氏

ファッションデザイナーからペストリーシェフへと転身し、現在は世界を舞台に活躍する名匠である、イタリア出身のオリアナ・ティラバッシ氏。

美的センスと革新的なスタイルを持ち、数々のテレビ番組や雑誌で注目を集めています。

「美しく、美味しい料理は人々をつなぎ、特別な瞬間を共有する手段である」という信念を持ち、ファッションブランドとのアフタヌーンティーコラボレーションなど、新しいトレンドを創出。創造性あふれる料理で高い評価を受けています。

2003年、ドイツ版ミシュラン誌より「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」に選出。

2004年、欧州連合(EU)より「最高品質の料理作者」の認定証を授与されました。

2016年と2018年には、大阪リッツ・カールトン内のレストラン「スプレンディード」を率い、「世界最高のイタリアンレストラン賞」(ガンベロロッソ誌)を2年連続で受賞。

国際的に活躍し、革新的な料理スタイルで料理界に新たな地平を切り開くシェフの一人です。

スイーツにセイヴォリー、ドリンクまで苺づくしな圧巻の50品を堪能できる、贅沢ストロベリービュッフェ。

JWマリオット・ホテル奈良の「オリアナ・ティラバッシ氏とのコラボ 贅沢ストロベリービュッフェ」は、2025月1月18日から5月6日の土日祝日とGW期間に提供です!

