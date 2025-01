「2024-25 大同生命SVリーグ」の女子は1月18日(土)から19日(日)にかけて、計7つのカードが実施される。

「MUFG SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2024-25 ISHIKAWA」前最後の試合となる今節は、アランマーレ山形 vs ヴィクトリーナ姫路、クインシーズ刈谷 vs SAGA久光スプリングス、Astemoリヴァーレ茨城 vs 埼玉上尾メディックス、NECレッドロケッツ川崎 vs 岡山シーガルズ、東レアローズ滋賀 vs PFUブルーキャッツ石川かほくの5つのカードが初対決。初対決が多い今節でどのチームが勝利をつかむのか、そして順位に変動はあるのかに注目だ。

■アランマーレ山形 vs ヴィクトリーナ姫路

前節の群馬グリーンウイングス戦を2連勝で終え、4位に浮上した姫路は現在13位のA山形とアウェイで対戦。3位の埼玉上尾と勝ち数、勝率ともに並ぶ姫路は今節でも2連勝し優勝争いに絡んでいきたいところだ。

注目はやはり、日本代表でも活躍する井上愛里沙と宮部藍梨の活躍となるだろう。井上は現時点で総得点395点で日本人では1位、宮部はアタック決定率で45.9%という数字を出しリーグ5位にランクインしている。対するA山形は今季まだ2勝と苦しむ中、得点源のオレクサンドラ・ビチェンコを中心に得点を重ね勝利を目指す。

■クインシーズ刈谷 vs SAGA久光スプリングス

前節GAME1で上位チームの埼玉上尾から勝利を挙げたSAGA久光は、攻撃の要であるステファニー・サムディを軸に試合を進め白星を増やしたいところ。48.4%と高いアタック決定率を誇るミドルブロッカーの荒木彩花をいかに効果的に使用するかにも注目だ。

一方の刈谷は現在9勝13敗と負け越し9位につけている。前節のAstemoとの戦い、そして両日ともにフルセットにもつれこんだ第11節のNEC川崎との戦いを1勝1敗とし徐々に流れに乗っている刈谷は、ホームの声援を勝利に繋げられるだろうか。

■Astemoリヴァーレ茨城 vs 埼玉上尾メディックス

安定した戦いで現在3位につける埼玉上尾は、7位Astemoのホームに乗り込む。守備では岩澤実育がサーブレシーブ成功率でリーグ3位、攻撃では目黒安希がサーブ効果率でリーグ2位という数字を残している埼玉上尾は、白星を増やしさらに上位を目指す。ホームのAstemoは50.5%のアタック決定率でリーグ1位を誇るブリオンヌ・バトラーを中心に試合を組み立て、勝利となるか。

■大阪マーヴェラス vs KUROBEアクアフェアリーズ

現在首位に立つ大阪MVはKUROBEとの対戦。今節で1敗でもすると、他チームの状況によっては首位の座を奪われる可能性もある大阪MVは、11連勝が止まった前節GAME1の悔しい敗戦をバネに連勝を目指す。対するKUROBEは現在12位。前節ではホームの地で東レ滋賀相手に2連勝と勢いづいているが、勢いそのまま下剋上なるか。

■NECレッドロケッツ川崎 vs 岡山シーガルズ

前節GAME1で首位大阪MVから白星をあげたNEC川崎はホームで岡山を迎え撃つ。総得点ランキングで姫路の井上に次ぐ日本人選手2位の391得点を記録している佐藤淑乃の攻撃力を活かし、前節の勢いをそのままに戦いに挑む。対する岡山は前節で両日ストレート勝利とこちらも勢いに乗っている。しかしながらチャンピオンシップ進出圏内である8位からは漏れ現在10位につけているため、一つでも多く勝利をあげたいところだ。

■東レアローズ滋賀 vs PFUブルーキャッツ石川かほく

前節終了時点でチャンピオンシップ進出圏内の8位につけている東レ滋賀は、PFUとの一戦を迎える。東レ滋賀の注目は何と言ってもやはり、総得点ランキング1位のシルビア・チネロ・ヌワカロールだろう。また、第11節以降ベンチ入りはしていないもののサーブ効果率、ブロック決定本数でリーグ上位に位置し、攻守にわたって活躍するジュリエット・ロホイスの存在もある。対するPFUはキャプテンの細沼綾を中心にゲームを進め、本拠地のとり野菜みそ BLUECATS ARENAで行われるオールスターゲームの前に勝利を掴みたい。

■デンソーエアリービーズ vs 群馬グリーンウイングス

現在2位のデンソーは首位の座を奪うためには連勝が欠かせない。点取り屋であるロザマリア・モンチベレルを効果的に使い、できるだけ失セットを少なく白星をあげることを目指したい。対する群馬は今季まだ白星なしと非常に苦しい戦いとなっている。前回対戦時の第10節GAME2では勝利とはならなかったもののセットカウント3ー1と1セット奪っていた群馬。強敵相手に待望の初勝利をあげられるか。

■SVリーグ女子第13節試合日程・放送情報・配信情報

■アランマーレ山形 vs ヴィクトリーナ姫路

▼日時

GAME1:1月18日(土)14時5分~

GAME2:1月19日(日)13時5分~

▼会場

山形県総合運動公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

■クインシーズ刈谷 vs SAGA久光スプリングス

▼日時

GAME1:1月18日(土)12時5分~

GAME2:1月19日(日)11時5分~

▼会場

エントリオ

▼放送

GAME1:J SPORTS 3(録画)

GAME2:なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

■Astemoリヴァーレ茨城 vs 埼玉上尾メディックス

▼日時

GAME1:1月18日(土)13時5分~

GAME2:1月19日(日)13時5分~

▼会場

ひたちなか市総合運動公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

■大阪マーヴェラス vs KUROBEアクアフェアリーズ

▼日時

GAME1:1月18日(土)13時5分~

GAME2:1月19日(日)13時5分~

▼会場

グリーンアリーナ神戸

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

■NECレッドロケッツ川崎 vs 岡山シーガルズ

▼日時

GAME1:1月18日(土)14時5分~

GAME2:1月19日(日)13時5分~

▼会場

川崎市とどろきアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

■東レアローズ滋賀 vs PFUブルーキャッツ石川かほく

▼日時

GAME1:1月18日(土)14時5分~

GAME2:1月19日(日)14時5分~

▼会場

滋賀ダイハツアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

■デンソーエアリービーズ vs 群馬グリーンウイングス

▼日時

GAME1:1月18日(土)13時5分~

GAME2:1月19日(日)13時5分~

▼会場

北ガスアリーナ札幌46

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド