Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢½é°¦¼Ö¤Ï24Ç¯Á°¤Î¡È¥É¥¤¥Ä¤Î¹âµé¼Ö¡É¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¤È¶Ã¤
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç3Ç¯Ï¢Â³ÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡¢Âçµ×ÊÝ¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û½é°¦¼Ö¤¬¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ªÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢24Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡É¥É¥¤¥Ä¹âµé¼Ö¡É¤ÎÁ´ÍÆ
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹¥¤¤ÊMC¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¤âÂÔË¾¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¡Ö°ìÈÖ²¶¤é¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿Æ®Áè¿´¤Î¤¢¤ëFW¡×¤È¡¢Âçµ×ÊÝ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£
¡¡Ä¹ºê¤ÎÌ¾Ìç¡¦¹ñ¸«¹â¹»¤«¤éJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¡£2001Ç¯¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë»ÙÅÙ¶â¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿½é°¦¼Ö¤Ï¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ËÂ¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î¹âµé¼Ö¡£Åö»þ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝ¤¬¡¢1998Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÉã¿Æ¤Î½õ¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ö¤Ç¤ÎÉã¿Æ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Ç¼¼ÖÁá¡¹¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç³«¤Ä¾¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¤³¤ì¡¢¤³¤ÎÆ÷¤¤¡ª¡×¤È²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»î¾è¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡ÚºÇ¿·ÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û½é°¦¼Ö¤¬¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ªÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢24Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡É¥É¥¤¥Ä¹âµé¼Ö¡É¤ÎÁ´ÍÆ
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹¥¤¤ÊMC¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦¾®ÌÚÇîÌÀ¤âÂÔË¾¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¡Ö°ìÈÖ²¶¤é¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿Æ®Áè¿´¤Î¤¢¤ëFW¡×¤È¡¢Âçµ×ÊÝ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£
¡¡Ç¼¼ÖÁá¡¹¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç³«¤Ä¾¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¤³¤ì¡¢¤³¤ÎÆ÷¤¤¡ª¡×¤È²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»î¾è¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£