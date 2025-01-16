¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡Ù¿ÀÊÝ¸ç»Ö¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤é4¿Í¤ÎÄÉ²Ã¥²¥¹¥È·èÄê
¡¡¾¾²¬¾»¹¨¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡ÙÂè7¥·¡¼¥º¥ó¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²Ã¥²¥¹¥È4¿Í¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡Ù¤Ë¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢½÷Áõ¤·¤¿ÂçÊÁ¤Ê²ÈÀ¯É×¡¦»°ÅÄ±à·°¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿²ÈÄí¡¦²ÈÂ²¤ÎÆâ¾ð¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¡¢¤½¤³¤ËÁã¿©¤¦¡Èº¬¿¼¤¤±ø¤ì¡É¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÄË²÷¡È¤Î¤¾¤¸«¡É¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè7¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å±é¤¸¤ë¼ã¤²ÈÀ¯É×¡¦Â¼ÅÄ¸÷¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢»Ë¾å½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿Í²ÈÀ¯ÉØÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤¬¡¢ÂçÌçºùÌò¤Ç¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Æ¥ì¥Ó¤òÃæ¿´¤Ë¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë²ÃÆ£ÎÊ¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤ÎÂç²ÏÆâ´Æ»¡´±Ìò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡¢¿ÀÊÝ¸ç»Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢·àÃÄ»Íµ¨¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê±éµ»¹çÀï¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡Ù¤Ë¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢½÷Áõ¤·¤¿ÂçÊÁ¤Ê²ÈÀ¯É×¡¦»°ÅÄ±à·°¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥¿¥¾¥Î¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿²ÈÄí¡¦²ÈÂ²¤ÎÆâ¾ð¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¡¢¤½¤³¤ËÁã¿©¤¦¡Èº¬¿¼¤¤±ø¤ì¡É¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÄË²÷¡È¤Î¤¾¤¸«¡É¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè7¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å±é¤¸¤ë¼ã¤²ÈÀ¯É×¡¦Â¼ÅÄ¸÷¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢»Ë¾å½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿Í²ÈÀ¯ÉØÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤¬¡¢ÂçÌçºùÌò¤Ç¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¡£