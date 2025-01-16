BIGBANGºÆ·ëÀ®Ë¾¤àÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡ÄT.O.P¤¬ÌÀ¤«¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¡Èºá°´¶¡É¡Ö°ìÀ¸¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ä¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¦
Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿T.O.P¤¬¡¢¡ÈBIGBANGºÆ·ëÀ®¡É¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¡Èºá°´¶¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛT.O.P¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡È´éÌÌ¥â¥¶¥¤¥¯¡É¡Ä¤Ê¤¼¡©
T.O.P¤Ï1·î15Æü¸áÁ°¡¢¥½¥¦¥ë¾áÏ©¶è¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Î¥°¡Ë¾®³ÊÆ¶¡Ê¥½¥®¥ç¥¯¥É¥ó¡Ë¤Î¤È¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
T.O.P¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç2014Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¿¥Á¥ã -¿À¤Î¼ê-¡Ù°ÊÍè¡¢¼Â¤ËÌó11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤ä¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥µ¥Î¥¹Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿T.O.P¤À¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÂ¿¤¯Ìä¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬BIGBANG¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¡£
2006Ç¯¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG¤Î°ì°÷¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿T.O.P¤Ï¡¢2022Ç¯2·î¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ØStill Life¡Ù¤òºÇ¸å¤Ë¡¢2023Ç¯5·î¤ËBIGBANG¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿T.O.P¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù½Ð±é¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡ÈBIGBANGºÆ·ëÀ®¡É¤òË¾¤àÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Îºá°´¶¤¬¤¢¤ë¡×
¤¿¤À¡¢T.O.P¤Ï¡ÖÀµ³Î¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ØStill Life¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡ÊYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤È·ÀÌó´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¡¢BIGBANG¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æºî¶È¤·¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤âËþÎ»¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬ºÆ·ëÀ®¤òË¾¤ß¡¢´õË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤âÊú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¶»¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Æ±Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢TOP¤Ï¼«¿È¤ÎÂçËãÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¡¢¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³Ãæ¤ÎÆÃ·ÃÁûÆ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±½¤¬BIGBANG¤ËÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Èï³²¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢»öÌ³½ê¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤Î°Õ»×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖSNS¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ëºá°´¶¤¬¤¢¤ë¡£°ìÀ¸¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈT.O.P¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¤ì¤¿²ÈÂ²¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Åö»ö¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÊÃ¦Âà¤Ê¤É¤Î²áÄø¤ò¡Ë´Ö°ã¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈT.O.P¤¬BIGBANG¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¤ÏÀ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¿Ø¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢T.O.P¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤ò¡Ë·è¿´¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿´¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þT.O.P ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯11·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯¤ËµÁÌ³·Ù»¡¤È¤·¤ÆÊ¼Ìò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÉþÌ³Ãæ¤Ë²áµî¤ÎÂçËã»ÈÍÑ»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤ËÅ¾´¹¡£2019Ç¯7·î¤Î½üÂâÅö»þ¤ÏÈëÌ©Î¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£2022Ç¯2·î¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£2023Ç¯5·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆBIGBANG¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£