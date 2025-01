【コンボイ Humikane Shimada Ver.】6月 発売予定価格:8,800円

コトブキヤは、プラモデル「コンボイ Humikane Shimada Ver.」を6月に発売する。価格は8,800円。

本製品は、「トランスフォーマー」よりサイバトロン軍の初代司令官「コンボイ」を、イラストレーター・島田フミカネ氏により新たに描き下ろされたイラストを基にプラモデル化したもの。

各関節の可動はもちろん細部のディテールにまでこだわったキャラクタープラモデルとなっており、コンボイとしてのギミックも健在で、胸部の中にはサイバトロン軍の司令官たる象徴の「マトリクス」が収納されている。

コンボイのメインウェポンである、「レーザーライフル(コンボイガン)」、「エナジーアックス」が付属。顔についてはタンポ印刷で再現されているため、組み立てるだけでコンボイが完成する。

成型色と塗装済みパーツにて色分けを再現し、プラモデル初心者でも安心して組み立てられる仕様となっている。

「コンボイ Humikane Shimada Ver.」

仕様:プラモデル スケール:ノンスケール サイズ:全高 約135mm 素材:PS、ABS、POM、PVC(非フタル酸)

TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C) 2025 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.

(C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。