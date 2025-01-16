º´²ì¸©°ËËüÎ¤»ÔÂçÀîÆâ»³¤Î29ÍÒ¸µ¤¬¡ÖÆéÅç¾Æ¡×¤ËÌ¾¾ÎÅý°ì¡¡350¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜµ¡¤ËµÇ°»ö¶È
¡¡º´²ì¸©°ËËüÎ¤»ÔÂçÀîÆâ»³¤Î°ËËüÎ¤ÆéÅç¾Æ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï15Æü¡¢ÆéÅçÈÍÍÒ¤È¤·¤Æ¤Î³«ÍÒ¤«¤é350¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÁÈ¹ç°÷¤¬À½Â¤¤¹¤ëÆ«¼§´ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆ±ÆüÉÕ¤Ç¡ÖÆéÅç¾Æ¡×¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö°ËËüÎ¤ÆéÅç¾Æ¡×¡Ö°ËËüÎ¤¾Æ¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÌ¾¾Î¤¬»È¤ï¤ì¡¢»ºÃÏ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤Ø¤Î»Ù¾ã¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÍèÅª¤ÊÁÈ¹çÌ¾ÊÑ¹¹¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡4·î°Ê¹ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à350¼þÇ¯¤ÎµÇ°»ö¶È¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁÈ¹ç¤ÎÈªÀÐ¿¿ÆóÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡ÖÂçÀîÆâ»³¤ÎÍÒ¸µ29¸®¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»È¤¤Â³¤±¤¿Ì¾¾Î¤ä»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸åÂçÀîÆâ»³¤Î¾Æ¤Êª¤¬50Ç¯¡¢100Ç¯¤ÈÂ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤ÊÊÑ²½¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆéÅç¾Æ¤Ï¾·³²È¤äÅ·¹Ä²È¤Ë¸¥¾å¤¹¤ëºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÆ«¼§´ï¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆéÅçÈÍ¤¬ÍÅÄ¾Æ¤ÎÆ«¹©¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤Æ1675Ç¯¤Ë³«¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÌÀ¼£°Ê¹ß¡¢³ÆÍÒ¸µ¤¬¾¦¶ÈÌÜÅª¤Ç¤ÎÀ¸»º¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢ÍÅÄ¾Æ¤¬°ËËüÎ¤¤Î¹Á¤«¤éÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¡ÖIMARI¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÅÁÅý¤äµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤Ï½½Ê¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÇ°»ö¶È¤Ç¤ÏÌ¾¾ÎÅý°ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ©ºî¡¢ÂçÀîÆâ»³¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯´Ö¹Ô»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤Û¤«¡¢µÇ°¾®»®¡ÊÄ¾·Â15¥»¥ó¥Á¡Ë¤âÀ©ºî¤¹¤ë¡£¿§ÆéÅç¤Î°Õ¾¢¤È¤·¤ÆÅÁÅýÅª¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥Á¥Ð¥Ê¤ä¥Õ¥¸¤Ê¤É8¼ïÎà¤ÎÁð²Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÆéÅç¿Ô¤¯¤·Ê¸¡×¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÍ¥²í¤ÊÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÇÈ´¤3500±ß¤Ç¡¢4·î29Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÆéÅçÈÍÍÒ¡¡ÍÒ¸µ»Ô¡×¤Ç350Ëç¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡350¼þÇ¯¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Ç¡¢¾å³¨ÉÕ¤±¤È²¼³¨ÉÕ¤±¤ÎÅÁÅý¹©·Ý»ÎÀîÉûÎ´É§¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçÀîÆâ»³¤Ç¤ÏÎò»Ë¤äÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬»Ò¤É¤â¤äÂ¹À¤Âå¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£·è¤·¤ÆÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤ä¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â´Þ¤á¤¿ÆéÅç¾Æ¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¸Ç¤Þ¤ê¤È¤·¤ÆPR¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ë¡Í×,
»ûÅÄ²°,
°ËÅì»Ô,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
½»Âð,
¥Û¥Æ¥ë,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³¤