サムスンは折りたたみスマートフォン市場で苦戦を強いられており、それを覆すために三つ折りスマホを開発中とみられてきます。最近では、その生産台数や折りたたみ方式に関する新たな情報が報じられました。

著名リーカーのJukanlosreve氏は、サムスンが三つ折りスマホの発売を2025年に予定しているとXで主張。生産予定台数はわずか「約20万台」とのことです。

Samsung has reportedly set the production plan for its first “dual-folding foldable phone” (Tri-Fold), scheduled to launch this year, at around 200,000 units. Production of Tri-Fold components is expected to begin in the second quarter.

Samsung’s Tri-Fold is similar in design to… pic.twitter.com/5e1tWmzXn9

— Jukanlosreve (@Jukanlosreve) January 13, 2025