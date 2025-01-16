ÍÕ²ÃÀ¥ÂÀÏº¡¢Ä¹½÷¡¦¸þÆü°ª¤È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Î¥ª¥«¥ª¡×¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤Þ¤¹¡×¡¡ºÊ¤ÏÇÐÍ¥¡¦¹âÅÄËüÍ³»Ò
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹âÅÄËüÍ³»Ò¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿54¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÍÕ²ÃÀ¥ÂÀÏº¡Ê56¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î¸þÆü°ª¤µ¤ó¡Ê¤Ò¤Þ¤ê¡á25¡Ë¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤Þ¤¹¡×ÍÕ²ÃÀ¥ÂÀÏº¡¢Ä¹½÷¤È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç»×¤ï¤º¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É¤Ë
¡¡ÍÕ²ÃÀ¥¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¿·¶Ê¥Ç¥â¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ì¼¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸å¤í¤Ë¤Ï»Ø´ø¼Ô¡¦¥¯¥é¥·¥«¥ëDJ¤Î¿åÌîÁóÀ¸¤Î»Ñ¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤Ïºî¶Êºî¶È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¿Í ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤±¤·¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿ww¡×¤È¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂÀÏº¤µ¤ó ¥Ñ¥Ñ¥Î¥ª¥«¥ª¡×¡ÖÍÕ²ÃÀ¥¤µ¤ó¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤Î²£¤Ç´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬µ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö°ìÃÊ¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊ·°Ïµ¤¤äÈþËÆ¤â»÷¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡×¡Ö¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¿ôÇ¯¸«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤¿°ì¤Ä¤°¤°¤Ã¤ÈÂç¿ÍÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤Þ¤¹¡×ÍÕ²ÃÀ¥ÂÀÏº¡¢Ä¹½÷¤È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç»×¤ï¤º¡È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡É¤Ë
¡¡ÍÕ²ÃÀ¥¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¿·¶Ê¥Ç¥â¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ì¼¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸å¤í¤Ë¤Ï»Ø´ø¼Ô¡¦¥¯¥é¥·¥«¥ëDJ¤Î¿åÌîÁóÀ¸¤Î»Ñ¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤Ïºî¶Êºî¶È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¿Í ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤±¤·¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿ww¡×¤È¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂÀÏº¤µ¤ó ¥Ñ¥Ñ¥Î¥ª¥«¥ª¡×¡ÖÍÕ²ÃÀ¥¤µ¤ó¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤Î²£¤Ç´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬µ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö°ìÃÊ¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊ·°Ïµ¤¤äÈþËÆ¤â»÷¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡×¡Ö¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¿ôÇ¯¸«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤¿°ì¤Ä¤°¤°¤Ã¤ÈÂç¿ÍÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£