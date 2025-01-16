T.O.P¡¢BIGBANG¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏ¢Íí¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ä¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤ÎÍýÍ³¤â¹ðÇò ¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤
Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿T.O.P¡ÊËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢²áµî¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛT.O.P¤¬¸ì¤ë¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù½Ð±éÈëÏÃ
1·î15Æü¸áÁ°¡¢¥½¥¦¥ë¾áÏ©¶è¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Î¥°¡Ë¾®³ÊÆ¶¡Ê¥½¥®¥ç¥¯¥É¥ó¡Ë¤Î¤È¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢T.O.P¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯12·î26Æü¤è¤êÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù¤Ç¡¢T.O.P¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥µ¥Î¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Î¥¹¤Ï¤«¤Ä¤ÆHIPHOP¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ß¥ç¥ó¥®¡Ê±é¼Ô¥¤¥à¡¦¥·¥ï¥ó¡Ë¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¿äÁ¦¤·¤¿°Å¹æ»ñ»º¡Ê¥³¥¤¥ó¡Ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥²¡¼¥à»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¥Î¥¹Ìò¤òÌ³¤á¤¿T.O.P¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï2006Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢2022Ç¯2·î¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ØStill Life¡Ù¤òºÇ¸å¤Ë¡¢2023Ç¯5·î¤ËBIGBANG¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£°Ê¹ß¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖÊÌ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×
T.O.P¤ÏBIGBANGÃ¦Âà¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¡¢BIGBANG¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÁ°¤Î²ñ¼Ò¡ÊYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÈÈ¤·¤¿²á¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¿Í¤À¡£¤À¤«¤é¿ôÇ¯Á°¡¢»öÌ³½ê¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¡È¤³¤ì°Ê¾åÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¤ë¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢º£¸å²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤òÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¼¸ÀÕ¤âÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¼«Ê¬¤¬Èï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ËºÆ¤ÓÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅ½¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÌÌÜ¤Ê¤¤¡£¼«¤é¶ì¤·¤ß¤¬Âç¤¤¯¡¢µî¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¹¤¤·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊT.O.P¤À¤¬¡¢¡ÖºÆ·ëÀ®¤òË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¶»¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¤¬¡¢ÏÃ¤¹¤À¤±¤ÎÁë¸ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÆ·ëÀ®¤òË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ïºá°´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¶ìÄË¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤òÁª¤ó¤À¼«Ê¬¤â·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Î°Õ»×¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½ºß¡¢BIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈÏ¢Íí¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢T.O.P¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¸½ºß¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£
¡ÖÀµ³Î¤Ë¤¤¤Ä¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾¯¤·¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£¤Þ¤Àµ¤·Ú¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¦Âà¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ú¤»ß¤á¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ÏÛ£Ëæ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¿Í´Ö¤ÎÏÃ¤ò¤à¤ä¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ÚÎ¨¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤«¤é¾·½¸²ò½ü¤µ¤ì¤¿¸å¤«¤é¡¢Àµ³Î¤ÊÇ¯¿ô¤Ç¤Ï5¡Á6Ç¯Á°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þT.O.P ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯11·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯¤ËµÁÌ³·Ù»¡¤È¤·¤ÆÊ¼Ìò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÉþÌ³Ãæ¤Ë²áµî¤ÎÂçËã»ÈÍÑ»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤ËÅ¾´¹¡£2019Ç¯7·î¤Î½üÂâÅö»þ¤ÏÈëÌ©Î¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£2022Ç¯2·î¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£2023Ç¯5·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆBIGBANG¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£