衝撃のサスペンス映画『セブン』がIMAX®で蘇る！ デヴィッド・フィンチャー監督の特別版が1月31日より期間限定上映決定

【IMAX初上映】映画『セブン』4K版予告 2025年1月31日(金)期間限定公開



1995年公開の衝撃的なサスペンス映画『セブン』が、公開30周年を記念し、2025年1月31日(金)からIMAX®で期間限定上映される。本作はデヴィッド・フィンチャー監督自らが監修し、オリジナルネガを8Kスキャンで修復した特別版だ。ファン必見の最新予告編も本日公開された。映画『セブン』は、キリスト教の「七つの大罪」をモチーフにした連続猟奇殺人事件を追う刑事たちの物語である。退職間近のベテラン刑事サマセット(モーガン・フリーマン)と情熱的な新人刑事ミルズ(ブラッド・ピット)が事件の真相に迫る。犯行は「憤怒」「嫉妬」「高慢」「肉欲」「怠惰」「強欲」「大食」という七つの大罪になぞらえたもので、観る者に絶望感と緊張感を植え付ける演出が特徴だ。ラストシーンの「箱の中身」は、今なお語り継がれる衝撃の名場面として知られている。今回のIMAX®上映版は、オリジナルフィルムを基に1年間かけて修復された4K特別版である。デヴィッド・フィンチャー監督は、8Kスキャンでフィルムを再構築し、「映画史上最も高解像度なアーカイブマスターを作成した」と語っている。映像美と音響が進化したIMAX®の大画面で観ることで、劇場初公開時の衝撃を超える体験が期待される。監督はまた「当時の完全バージョンを再現したかった」と述べ、1995年公開時の思いを込めて製作に携わったことが海外メディアのインタビューで明らかになっている。『セブン』は公開当時、全米興行収入で157億円、日本国内では59億円を記録。世界興行収入は513億円に達し、北米以外での興行収入は356億円と、デヴィッド・フィンチャー監督のキャリア史上最大のヒット作となった。映画ファンを熱狂させた本作は、30年を経た現在もなお多くの人々に愛され続けている。今回公開された最新予告編では、スタイリッシュな映像とともに、サマセットとミルズが犯人を追い詰める緊迫感が描かれている。特に七つの大罪に基づく犯行や、観客を驚愕させる「箱の中身」など、映画の核となるシーンが印象的だ。IMAX®上映に加え、2025年3月5日(水)には『セブン<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>』が発売される。価格は7,480円(税込)で、4K ULTRA HDとBlu-rayの2枚組仕様となっている。劇場で観た後、自宅でも最高画質で本作を楽しめる絶好の機会だ。デヴィッド・フィンチャー監督の原点とも言える『セブン』を、IMAX®の大画面と極上の映像美で体験してほしい。この機会を逃さず、新たな衝撃を味わおう。■作品情報出演:ブラッド・ピット、モーガン・フリーマン、グウィネス・パルトロウ、ケビン・スペイシー ほか監督:デヴィッド・フィンチャー製作:アーノルド・コペルソン、フィリス・カーライル脚本:アンドリュー・ケビン・ウォーカー撮影:ダリウス・コンジ原題:SE7EN配給:ワーナー・ブラザース映画IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.© 1995 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.・ワーナー・ブラザース 公式サイト: https://warnerbros.co.jp/ ・ワーナー ブラザース ジャパン 公式X: https://x.com/warnerjp ハッシュタグ:#映画セブン30周年 #IMAXで体感せよ◯全国IMAX®上映劇場一覧【北海道】 ローソン・ユナイテッドシネマ札幌【宮城】 TOHOシネマズ仙台【埼玉】 ユナイテッド・シネマ浦和、イオンシネマ越谷レイクタウン、109シネマズ菖蒲、T・ジョイ エミテラス所沢【千葉】 イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心、成田HUMAXシネマズ、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、TOHOシネマズ流山おおたかの森、USシネマちはら台【東京】 TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ立川立飛、グランドシネマサンシャイン池袋、T・ジョイPRINCE品川、ユナイテッド・シネマとしまえん、109シネマズ二子玉川、109シネマズ木場、イオンシネマ シアタス調布、109シネマズグランベリーパーク【神奈川】 TOHOシネマズららぽーと横浜、横浜ブルク13、109シネマズ川崎、109シネマズ湘南、109シネマズゆめが丘【茨城】 シネマサンシャイン土浦【新潟】 イオンシネマ新潟亀田インター【石川】 ユナイテッド・シネマ金沢【岐阜】 イオンシネマ各務原【静岡】 シネマサンシャインららぽーと沼津【愛知】 109シネマズ名古屋、イオンシネマ大高、ユナイテッド・シネマ豊橋18【京都】 TOHOシネマズ二条【大阪】 TOHOシネマズなんば、ユナイテッド・シネマ岸和田、イオンシネマ四條畷、109シネマズ大阪エキスポシティ、109シネマズ箕面【兵庫】 TOHOシネマズ西宮OS【奈良】 シネマサンシャイン大和郡山【岡山】 イオンシネマ岡山【広島】 広島バルト11、福山エーガル8シネマズ【愛媛】 シネマサンシャイン衣山【福岡】 ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、イオンシネマ福岡、シネマサンシャイン飯塚【鹿児島】 鹿児島ミッテ10【沖縄】 ローソン・ユナイテッドシネマPARCO CITY浦添

※2025年1月31日公開日時点。一部の劇場では上映環境により2K上映となる場合があるため、詳しくは各劇場のホームページをご確認ください。

■『セブン<4K ULTRA HD&ブルーレイセット』リリース情報『セブン <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組)』発売日:2025年3月5日(水)価格:7,480円(税込)品番:1000842766/本編4K ULTRA HD:1枚/本編Blu-ray:1枚© 1995 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

※商品仕様、ジャケット写真などは予告無く変更となる場合がございます