¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¥È¥Ã¥×½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼4¿Í¤Ë¤è¤ë¾×·â¤Î¡È¹çÂÎ¶õÃæµ»¡É¤¬ßÚÎö¤·¤¿½Ö´Ö¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Î°ÒÎÏ¤ËÁ´°÷¤¬¥ê¥ó¥°¤ÇÂç¤Î»ú¡Ö¥«¥ª¥¹¤¹¤®¡×
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê1·î10Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¿¥ª¥ì¥´¥ó¡¦¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥Ã¥×½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼4¿Í¤Î¡È¹çÂÎ¶õÃæµ»¡É
¡¡¥È¥Ã¥×½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼4¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éµ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡È¹çÂÎ¶õÃæµ»¡É¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬¥ê¥ó¥°¤ÇÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤Ë²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖSMACK DOWN¡×¤Ë¤Æ¡¢WWE½÷»Ò²¦ºÂ¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤òÀë¸À¤·¤¿Á´²¦¼Ô¤Î¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡£1½µ´ÖÁ°¤Ë²¦ºÂ¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤Î»ý¤Ä¥Ù¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Ê¥¤¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸µ²¦¼Ô¤Î¥Ù¥¤¥ê¡¼¤ä¸½WWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à²¦¼Ô¤Î¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¤Ù¥ì¥¢¤È¥Ê¥ª¥ß¤âÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ²¦ºÂÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬4¿Í¤¬Æ±»þ¤ËÀï¤¦¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¿¥ë4¥¦¥§¥¤¡×·Á¼°¤Ç¤Î¼¡´ü½÷»Ò²¦¼ÔÄ©Àï¥Þ¥Ã¥Á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¥Ê¥¤¥¢¤Ë¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¢¥Ó¥¢¥ó¥«&¥Ê¥ª¥ß¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÈ×¤Ë¾×·â¤Î¥·¡¼¥ó¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ê¥¤¥¢¤È¥Ù¥¤¥ê¡¼¤¬¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥¢¤¬¥Ù¥¤¥ê¡¼¤òÃ´¤¤¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥í¡¼¥×¤«¤éÅê¤²¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢·ä¤òÆÍ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥¢¤Î¸Ô²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¥Ê¥¤¥¢¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÄºÅÀ¤Ë¤Ï¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¢¤½¤ì¤òÃ´¤°¥Ê¥¤¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¥¤¥¢¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¥Ó¥¢¥ó¥«¤È¥Ê¥ª¥ß¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸å¼Ô2¿Í¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¾×·â²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢4¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÂç¤Î»ú¤Ë¡£²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿Âçµ»¤¬ßÚÎö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿»ö¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥«¥ª¥¹¤¹¤®¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØSMACKDOWN¡Ù¡Ë