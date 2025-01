クリスピー・クリーム・ドーナツが、小嶋陽菜プロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to」と2度目のコラボレーション。

渋谷シネタワー店・北心斎橋店でオリジナルドーナツが販売されるほか、コラボグッズも数量限定で登場します☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ 小嶋陽菜「Her lip to」コラボ『Her lip to BOX 2025』

価格:1,690円(税込)、イートイン1,721円(税込)

※単品で販売されません

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月14日(金)

購入制限:1人3点まで

※1日の販売数量に限りがあり、なくなり次第終了

販売店舗:渋谷シネタワー店、北心斎橋店

※取り置き・予約サービスはありません

クリスピー・クリーム・ドーナツが、小嶋陽菜さんプロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to(ハーリップトゥ)」とコラボレーション。

クリスピー・クリーム・ドーナツ 渋谷シネタワー店と北心斎橋店の2店舗限定で、コラボドーナツが販売されます☆

2024年2月に実施された「Her lip to」との初コラボでは、バレンタインシーズンにぴったりなドーナツアソートセット『Her lip to BOX』を渋谷シネタワー店限定で販売。

連日完売が続出するほどの人気を集めた大人気コラボ企画が、パワーアップして2025年も実現します。

2024年に注目を集めたドーナツアソートセット『Her lip to BOX』は『Her lip to BOX 2025』として再登場。

「Her lip to」らしいチェリーやストロベリーなどのピンク色で彩った「チェリー チョコレートケーキ」や、ゴールドパウダーを散りばめ華やかさをプラスした「ストロベリー フォンダンショコラ」、人気No.1の「オリジナル・グレーズド」を、コラボレーションロゴで飾った「Her lip to オリジナル・グレーズド」を詰め合わせたアソートセットです!

ピンク色がかわいい、オリジナルデザインボックスも注目。

クリスピー・クリーム・ドーナツのデザインと「Her lip to」のチェリー柄を融合したコラボロゴが大きくあしらわれています。

また、購入された方全員に「オリジナルピックシート」をプレゼント。

複数デザインのピックをドーナツに添えることで、自分だけのオリジナルなドーナツに仕上げて楽しめるグッズです☆

さらに、「Her lip to BOX 2025」と一緒にドリンクを注文すると、コラボロゴが入ったオリジナルペーパースリーブももらえます。

コラボロゴが入ったオリジナルデザインがポイントです!

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

※オリジナルスリーブのプレゼントは「Her lip to BOX 2025」1点につき1点までのお渡し

※ドリンクのメニューはクリスピー・クリーム・ドーナツWEBサイトを参照ください

※オリジナルスリーブの配布は対象メニューの購入者限定、オリジナルスリーブのみの配布はできません

Her lip to BOX 2025「チェリー チョコレートケーキ」

カカオの風味豊かなオールドファッション生地に、フルーティーなチェリーソースを合わせ、ストロベリーコーティングを重ねた「チェリー チョコレートケーキ」

「Her lip to」らしいカラーリングで、アクセントに甘酸っぱいフリーズドライ苺がトッピングされています☆

Her lip to BOX 2025「ストロベリー フォンダンショコラ」

ハート型のふわふわ生地に、温めるとトロッととろけるフォンダンショコラクリームを詰め、ビターチョコでつつんだ「ストロベリー フォンダンショコラ」

ピンクのストライプは、チョコと相性の良いストロベリーコーティングです。

仕上げにゴールドパウダーを散りばめ、キラキラ華やかなバレンタインドーナツに仕上げています!

Her lip to BOX 2025「Her lip to オリジナル・グレーズド」

「Her lip to オリジナル・グレーズド」は、このコラボのために作られたオリジナルロゴでデコレーション。

一番人気のオリジナル・グレーズドもコラボ仕様で「Her lip to BOX 2025」にアソートされます☆

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to コラボグッズ

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月14日(金)

販売場所:Her lip to公式オンラインストア、コンセプトストア「House of Herme」、クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店・北心斎橋店

コラボロゴがポイントのスウェットやマグカップ、キーチャームなど、コラボグッズも展開。

「Her lip to」らしいピンクのトートバッグやフラットポーチも登場し、コラボレーションを彩っています☆

コラボロゴが入ったスウェットや

キュートなピンクにロゴが映えるトートバッグ

フラットポーチにマグカップなどのグッズがラインナップされます!

※Her lip to公式オンラインストアおよびコンセプトストア「House of Herme」での販売期間は上記とは異なります

※クリスピー・クリーム・ドーナツ渋谷シネタワー店・北心斎橋店にて販売するコラボグッズは、1人各グッズ1点限り

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Sweat(スウェット) Mサイズ

販売価格:13,000円(税込)

胸元のコラボレーションロゴとバックのデザインがポイントのスウェット。

裏起毛素材で、真冬も暖かく着用できるコラボグッズです。

※XXLサイズのSweatはクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗での販売予定はありません

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Tote Bag(トートバッグ)

販売価格:5,200円(税込)

手に馴染むキャンバス地を使ったトートバッグ。

デイリー使いにぴったりのコラボグッズです☆

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Flat Pouch(フラットポーチ)

販売価格:2,600円(税込)

コラボレーションロゴを全面にプリントしたフラットポーチ。

スライダー部分のカラーがアクセントです!

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Key Charm(キーチャーム)

販売価格:1,650円(税込)

コラボレーションロゴが特徴的なキーチャームも登場。

大きめのラバーチャームに、ロゴリボンがあしわれています☆

Krispy Kreme Doughnuts × Her lip to Mug(マグカップ)

販売価格:2,600円(税込)

前面のコラボレーションロゴと、後面のメッセージプリントがポイントのマグカップ。

お家やオフィスなど、さまざまな日常シーンで使えます!

チェリーやストロベリーでピンクに彩ったドーナツと、コラボロゴをあしらった「オリジナル・グレーズド」がセットになった、コラボ限定メニュー。

クリスピー・クリーム・ドーナツの小嶋陽菜コラボ『Her lip to BOX 2025』は、2025年1月24日から2月14日まで、渋谷シネタワー店と北心斎橋店で限定販売です!

