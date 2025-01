BLACKPINK・ジェニー、誕生日に合わせてソロカムバックを予告！レコーディングの様子を公開

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーがカムバックをほのめかし、話題だ。

【写真】「圧巻…」ジェニーの“インナーウェア姿”

本日(1月16日)、ジェニーは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「COMING SOON FOR YOU ALL(近日公開)」という文章とともに、プレゼントとバースデーケーキの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ジェニーがスタジオでレコーディングを行う様子や、トレーラーの前で衣装を着てポーズを取る様子が捉えられた。カジュアルな恰好でも着飾っていても“ファッションアイコン”らしいスタイリッシュさが目を引く。

(写真=ジェニーInstagram)

これらの写真からは、ジェニーが新アルバムのリリースの準備を着々と進めているものと見られる。本日は彼女の誕生日でもあり、ファンにとっては嬉しいサプライズとなった。

投稿を目にしたファンからは、「お誕生日おめでとう」「新曲楽しみ」「私のロールモデル」といった反応が寄せられていた。

なお、ジェニーは去る2024年10月にデジタルシングル『Mantra』をリリースした。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER(OA)」を設立した。