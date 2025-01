【PlayStation Plus:2025年1月のゲームカタログ】1月16日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月16日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、1月の海外向けタイトルを公開した。

エクストラ/プレミアムプランが対象となる「ゲームカタログ」には、2022年に発売されたアクションゲーム「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」が登場。さらに「龍が如く」シリーズより2023年11月に発売された「龍が如く7外伝 名を消した男」など、全9作品がラインナップされる。なお、日本では海外向けとは異なるラインナップになる可能性もあるため注意が必要だ。

ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク

龍が如く7外伝 名を消した男

The PlayStation Plus Game Catalog for January includes:



❄️ God of War Ragnarök

💴 Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

🏜️ Atlas Fallen: Reign Of Sand

🤖 SD Gundam Battle Alliance

💜 Sayonara Wild Hearts



…and more. The full lineup: https://t.co/SqwCZlQFcC pic.twitter.com/XKkjmm9hYq