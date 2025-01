サンズとホーネッツの2チーム間でトレード成立…サンズがセンターのリチャーズを獲得

1月16日(現地時間15日、日付は以下同)。フェニックス・サンズとシャーロット・ホーネッツの2チーム間でトレードが成立した。両チームのトレード詳細は下記のとおり。

◆■サンズとホーネッツによるトレード詳細

・サンズ獲得



ニック・リチャーズ(センター)





2025年ドラフト2巡目指名権(←デンバー・ナゲッツ)

・ホーネッツ獲得



ジョシュ・オコーギー(ウイング)



2026年ドラフト2巡目指名権(←デンバー・ナゲッツ)



2031年ドラフト2巡目指名権(←デンバー・ナゲッツ)



2031年ドラフト2巡目指名権

The Hornets are trading center Nick Richards and one second-round pick to the Suns for Josh Okogie and three second-round picks, per @ShamsCharania pic.twitter.com/8jpyLmnwZi

- NBA TV (@NBATV) January 15, 2025