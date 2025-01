講談社から、大人気スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のファンブック第3弾が登場!

2022年4月から2024年3月までの2年間に実施されたイベントをまとめた、保存版ファンブックの第3弾です☆

講談社『ディズニー ツイステッドワンダーランド』FAN BOOK VOL.3

価格:2,980円(税込)

発売予定:2025年1月21日(火)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

ディズニーの人気スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

ディズニーヴィランズをモチーフにした魅力的なキャラクターが多数出てくる学園モチーフの異世界冒険ゲームです。

今回発売されるファンブックの第3弾は、既に刊行されている『ディズニー ツイステッドワンダーランド』FAN BOOK VOL. 2に続き、ゲーム開始2周年の後、2022年4月から2024年3月までのゲーム内イベントを中心に紹介する内容。

この本を読めば、イベントで登場したカードをコンプリートする気分が味わえます。

また、イベントストーリーを振り返る保存版としても最適な1冊です。

特別企画のピンナップのひとつは『ディズニー ツイステッドワンダーランド』4周年記念PVからの画像がいっぱい。

もうひとつは、期間限定イベント「グロリアス・マスカレード〜紅蓮の花と救いの鐘〜」のPVからの画像がデザインされています。

イベント紹介ページ・イベントストーリーページでは、20以上のストーリーやカード、

復刻イベントやバースデーストーリーなどが掲載されています。

コラムページでは、ディズニー作品を彷彿とさせるポイントを独自にチェックしています。

さらにミッキーマウスのアイコンがゲーム画面に隠れているポイントを独自にチェックしたコラムページも。

「ルーム」紹介ページは、ゲーム内の”ROOM”で部屋を自由にコーディネートして楽しめる「ゲストルーム」機能や期間限定の家具などを紹介しています。

ゲーム内イベント「NRCマスターシェフ」に登場したメニューから12点を講談社流に再現したクッキングページも要チェックです☆

2022年4月から2024年3月までに実施された2年間のイベントをまとめた保存版ファンブック。

講談社「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』FAN BOOK VOL.3」は、全国の書店、Amazonなどにて発売です☆

