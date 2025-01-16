千葉で最大震度3、東京で震度2 静岡県内でも震度2や震度1 津波の心配なし（1月16日午前9時7分頃の地震）
1月16日午前9時07分頃、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の 深さは約50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
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最大震度3を観測したのは千葉県館山市で、静岡県内でも震度2や震度1を観測しました。
震度２ 東伊豆町震度１ 熱海市 伊豆市 伊豆の国市 河津町
【各地の震度詳細】
■震度3□千葉県 館山市
■震度2□千葉県 勝浦市 鴨川市 南房総市 いすみ市
□東京都伊豆大島町
□静岡県東伊豆町
■震度1□千葉県 木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市 大多喜町 御宿町 鋸南町 大網白里市 一宮町 睦沢町 長南町 千葉若葉区 千葉美浜区
□東京都東京大田区 新島村 三宅村 御蔵島村
□静岡県熱海市 伊豆市 伊豆の国市 河津町
□神奈川県川崎宮前区 川崎麻生区 三浦市 小田原市 秦野市 湯河原町
□山梨県富士川町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。