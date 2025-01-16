1月16日午前9時07分頃、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の 深さは約50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

【写真を見る】千葉で最大震度3、東京で震度2 静岡県内でも震度2や震度1 津波の心配なし（1月16日午前9時7分頃の地震）

最大震度3を観測したのは千葉県館山市で、静岡県内でも震度2や震度1を観測しました。

震度２ 東伊豆町

震度１ 熱海市 伊豆市 伊豆の国市 河津町

【各地の震度詳細】

■震度3

□千葉県

館山市

■震度2

□千葉県

勝浦市 鴨川市 南房総市

いすみ市

□東京都

伊豆大島町

□静岡県

東伊豆町

■震度1

□千葉県

木更津市 君津市 富津市

袖ケ浦市 大多喜町 御宿町

鋸南町 大網白里市 一宮町

睦沢町 長南町 千葉若葉区

千葉美浜区

□東京都

東京大田区 新島村 三宅村

御蔵島村

□静岡県

熱海市 伊豆市 伊豆の国市

河津町

□神奈川県

川崎宮前区 川崎麻生区 三浦市

小田原市 秦野市 湯河原町

□山梨県

富士川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。