BTS・J-HOPE初のワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』ソウル3公演が完売

■J-HOPEは1月10日に映像「j-hope『Beginning of a New Dream』」をサプライズ公開!

BTS・J-HOPEが、2月28日~3月2日にソウル松坡区KSPO DOMEにて開催する初のワールドツアー『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』 。このたびソウル3公演が、1月14日のファンクラブ先行販売開始と同時に全席売り切れとなった。

今回ツアーはソウルで華麗に幕を上げ、3月13日からブルックリンを皮切りに北米ツアーに突入する。特に4月4日と6日の2日間、ロサンゼルスのBMOスタジアムで公演を行うことで注目を集めている。韓国ソロ歌手としては初めてBMOスタジアム入りだ。

アメリカ経済誌『フォーブス』は「今回のツアーはJ-HOPEのグローバル舞台復帰と新しいスタートを知らせるシグナルになるだろう」とコメント。また、「J-HOPEは韓国ソロ歌手として初めてBMOスタジアムで公演を開催し、K-POP全般で先駆者的立場を固めている」として初ソロスタジアム公演を紹介し、さらに「ロラパルーザでヘッドライナーとして出演した最初の韓国歌手であるJ-HOPEは大規模な観客を魅了することに慣れている」と付け加え、彼の舞台を評価した。

『HOPE ON THE STAGE』はソウル、ブルックリン、シカゴ、メキシコシティ、サンアントニオ、オークランド、ロサンゼルス、マニラ、さいたま、シンガポール、ジャカルタ、バンコク、マカオ、台北、大阪と計15都市を巡る。さいたまスーパーアリーナでは4月19日・20日、京セラドーム大阪では5月31日・6月1日に公演が行われる。

J-HOPEは今回のツアーで「ステージ上のJ-HOPE」、彼と観客の希望、願い、夢などをステージを通じて様々な形で表現する予定だ。また、2024年3月に発売したスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』の収録曲の舞台を初公開するなど、公演のために万全の準備をしている。

また、J-HOPEは1月10日、BTS公式YouTubeチャンネルに「j-hope『Beginning of a New Dream』」というタイトルの映像をサプライズ公開した。この映像には、アメリカなどで音楽制作に熱中している姿が盛り込まれている。最後にJ-HOPEは「韓国で会おう」と話し、自身のSNSに「New music on the way. 2025.03.」と付け加え、好奇心を刺激した。

ツアー情報

『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』日本公演

04/19(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

04/20(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

05/31(土) 大阪・京セラドーム大阪

06/01(日) 大阪・京セラドーム大阪

