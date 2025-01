歌手・きただにひろしが16日、アニメ『ONE PIECE』の楽曲をカバーしたアルバム「ONE PIECE COVER SONGS〜仲間の印×〜」を3月26日に発売することを発表した。テレビアニメや映画の主題歌の中から、きただに自らが選んだ珠玉の11曲が収録されるほか、豪華版の商品ジャケットには『ONE PIECE』原作者・尾田栄一郎の描き下ろしイラストが使用される。1994年のメジャーデビューから30周年を迎えた歌手・きただにひろし。1999年のアニメ『ワンピース』放送スタートから共に旅を続け、最も多くのアニメ『ONE PIECE』の主題歌を担当してきた彼が、自身のデビュー30周年を記念したカバーアルバムを発売する。

豪華版のジャケットには『ONE PIECE』の原作者・尾田栄一郎が描き下ろしたイラストを使用されており、ルフィときただにひろしが肩を組む実写とイラストが融合した豪華な仕上がりとなっている。■収録内容01. Wake up!編曲:ats-オリジナルアーティスト:AAA(TVアニメ『ONE PIECE』ドレスローザ編OP主題歌)02. 私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED)編曲:高慶"CO-K"卓史、石川裕大オリジナルアーティスト:Ado(『ONE PIECE FILM RED』劇中歌)03. ヒカリへ編曲:長澤孝志オリジナルアーティスト:ザ・ベイビースターズ( TVアニメ『ONE PIECE』アラバスタ編・空島編OP主題歌)04. ココロのちず編曲:363820オリジナルアーティスト:BOYSTYLE( TVアニメ『ONE PIECE』ウォーターセブン編OP主題歌)05. sailing day編曲:長澤孝志オリジナルアーティスト:BUMP OF CHICKEN(『ワンピース THE MOVIE デッドエンドの冒険』主題歌)06. BRAND NEW WORLD編曲:363820オリジナルアーティスト:D-51( TVアニメ『ONE PIECE』ウォーターセブン編OP主題歌)07. Jungle P編曲:363820オリジナルアーティスト:5050( TVアニメ『ONE PIECE』スリラーバーク編OP主題歌)08. DREAMIN’ ON編曲:ats-オリジナルアーティスト:Da-iCE(TVアニメ『ONE PIECE』ワノ国編OP主題歌)09. One day編曲:長澤孝志オリジナルアーティスト:The Rootless(TVアニメ『ONE PIECE』マリンフォード編OP主題歌)10. 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)編曲:高慶"CO-K"卓史、細見遼太郎オリジナルアーティスト:Ado(『ONE PIECE FILM RED』主題歌)11. Memories編曲:ハラミちゃんオリジナルアーティスト:大槻マキ( TVアニメ『ONE PIECE』東の海(イーストブルー)編 ED主題歌)価格豪華版:5500円(税込)通常版:3300円(税込)