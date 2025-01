今与が製造・販売するラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド『SHINCA(シンカ)』は、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平とのオフィシャルコラボレーションジュエリー第2弾となるAll for Victory Collectionの取扱店舗を拡大し、全国の主要百貨店・小売店で、15日より拡大受注販売を開始する。『SHINCA』は2023年3月に大谷と初のオフィシャルコラボレーションジュエリーを発売。第1弾の「大谷翔平選手直筆 二刀流イラストジュエリー - The Two Way Player -」が好評となり、2024年10月には待望の第2弾としてAll for Victory Collectionを国内直営店舗・公式オンラインブティックにて先行受注発売した。

2024シーズン、数々の激闘を制して悲願のワールドチャンピオンに輝いた大谷。仲間と共に勝利を掴み取り、歓喜を分かち合う姿は世界中を熱狂の渦に巻き込んだ。『SHINCA』ではその勇姿と栄光の証であるAll for Victory Collectionを、勝利へのお守りのような存在として、より多くの人たちに届けたいと考え、取扱店舗を全国に拡大することとなった。All for Victory Collectionは、ラボグロウンダイヤモンド ピンブローチとネックレスの2種類を展開。どちらもVictory(勝利)の頭文字である「V」をメタルで表現している。「V」のデザインは紙飛行機がモチーフとなっており、「青い空を超えて、大谷翔平選手にしか到達できない未知の領域にまで夢を乗せて飛んでいって欲しい」という願いが込められている。「V」のフレームに合わせるため、緻密に調整されたカイトカットを施したラボグロウンダイヤモンドの存在感が目を惹く一品となっている。受注販売は今年9月30日まで。また、All for Victory Collectionは、大谷自身が描いた二刀流のイラストを銀箔とエンボス加工で忠実に再現した、記念ジュエリーに相応しいパッケージと共に届ける。ケースとショッパーは地球環境に配慮したFSC認証紙とリサイクル素材をベースにしている。「SHOHEI OHTANI × SHINCA」の売り上げの一部は「公益財団法人がんの子どもを守る会」「(認定)特定非営利活動法人ジャパンハート」に寄付される。大谷は、小児がん病棟に入院する子どもたちを慰問したり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による医療崩壊を防ぐため、クラウドファンディングに参加し、寄付を募るなど数々の慈善活動を行っている。■商品概要SHOHEI OHTANI OFFICIAL「ラボグロウンダイヤモンド ピンブローチ」地金:PT/K18/SV925ラボグロウンダイヤモンド:0.70ctサイズ:縦 約17.0mm × 幅 約11.5mm厚み 6.0mm(本体のみ)17.0mm(キャッチ込み)価格:PT/K18 77万円 SV 24万2000円(ともに税込み)納期:約8週間発売期間:2024年10月5日〜2025年9月30日SHOHEI OHTANI OFFICIAL「ラボグロウンダイヤモンド ネックレス」地金:PT/K18/SV925ラボグロウンダイヤモンド:0.70ctサイズ:縦 約17.0mm × 幅 約11.5mm厚み 6.0mmチェーン 約54cm /アジェスター 約5cm /全長 約60cm(トップ込)価格:PT/K18 88万円 SV 242,000円(ともに税込み)納期:約8週間発売期間:2024年10月5日〜2025年9月30日