BリーグがU15チャンピオンシップの開催を発表…3月26日から東京体育館で5日間、過去最多51チーム出場
Bリーグは1月15日、「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025」の開催を発表した。
8回目を迎える同大会は、3月26日から30日にかけて東京体育館で開催。過去最多51チームが出場し、大会1、2日目は予選リーグ、大会3、4、5日目は予選リーグを勝ち抜いた13チームによる決勝トーナメントが行われる。
前回大会優勝の横浜ビー・コルセアーズU15は広島ドラゴンフライズU15、新潟アルビレックスBB U15と同じグループAに所属。8日まで開催された「京王 Jr.ウインターカップ2024-25」で準優勝の結果を残した琉球ゴールデンキングスU15は京都ハンナリーズU15、アルバルク東京U15、信州ブレイブウォリアーズU15とグループを争う。
大会概要、グループ分けは以下のとおり。
■「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025」概要
＜日程＞
2025年3月26日（水）～3月30日（日）
＜会場＞
東京体育館
＜グループ分け＞
・グループA
横浜ビー・コルセアーズU15
広島ドラゴンフライズU15
新潟アルビレックスBB U15
・グループB
越谷アルファーズU15
山形ワイヴァンズU15
バンビシャス奈良U15
東京八王子ビートレインズU15
・グループC
岩手ビッグブルズU15
横浜エクセレンスU15
大阪エヴェッサU15
富山グラウジーズU15
・グループD
ライジングゼファー福岡U15
レバンガ北海道U15
アルティーリ千葉U15
トライフープ岡山U15
・グループE
長崎ヴェルカU15
福井ブローウィンズU15
U15島根スサノオマジック
仙台89ERS U15
・グループF
岐阜スゥープスU15
青森ワッツU15
群馬クレインサンダーズU15
徳島ガンバロウズU15
・グループG
ベルテックス静岡U15
さいたまブロンコスU15
秋田ノーザンハピネッツU15
熊本ヴォルターズU15
・グループH
サンロッカーズ渋谷U15
千葉ジェッツU15
山口パッツファイブU15
ファイティングイーグルス名古屋U15
・グループI
アースフレンズ東京Z U15
鹿児島レブナイズU15
茨城ロボッツU15
三遠ネオフェニックスU15
・グループJ
福島ファイヤーボンズU15
シーホース三河U15
滋賀レイクスU15
東京ユナイテッドバスケットボールクラブU15
・グループK
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15
川崎ブレイブサンダースU15
宇都宮ブレックスU15
愛媛オレンジバイキングスU15
・グループL
佐賀バルーナーズU15
香川ファイブアローズU15
神戸ストークスU15
立川ダイスU15
・グループM
琉球ゴールデンキングスU15
京都ハンナリーズU15
アルバルク東京U15
信州ブレイブウォリアーズU15