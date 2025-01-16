１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８０．０４ドル（＋２．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７１７．８ドル（＋３５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１３１．９セント（＋１１８．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．００セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７８．７５セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．７５セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１２．１７（＋４．８５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８０．０４ドル（＋２．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７１７．８ドル（＋３５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１３１．９セント（＋１１８．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．００セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７８．７５セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．７５セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３１２．１７（＋４．８５）
出所：MINKABU PRESS