・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８０．０４ドル（＋２．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７１７．８ドル（＋３５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１３１．９セント（＋１１８．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４７．００セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４７８．７５セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４２．７５セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３１２．１７（＋４．８５）

出所：MINKABU PRESS