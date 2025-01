20歳のlia (Vo)が自ら作詞作曲を手掛けるバンドプロジェクトshallmが、1月31日から独占配信をスタートするHuluオリジナルストーリー『私をもらって 〜出逢編〜』にサプライズ出演することが決定した。shallmは『私をもらって 〜追憶編〜』『私をもらって〜恋路編〜』『私をもらって 〜出逢編〜』の書き下ろし主題歌「ヘミニス」を担当。Huluオリジナルストーリー『私をもらって 〜出逢編〜』第1話に出演するかたちだ。

■ライブ/イベント出演情報



▼<LIVEHOLIC presents. “恋せよ男子2025“>1月19日(日) 東京・下北沢6会場サーキットopen12:00 予定LIVEHOLIC / MOSAiC / 近松 / Flowers Loft / ReG / ROCKAHOLIC出演:2winkle wink / EMANON / FandL / HARUKI / shallm / yesAND / YOUR ADVISORY BOARD / 冴夜 / 揚羽 胡蝶 / パピプペポは難しい / ミーマイナー / 結芽乃 / and more...▼<Melody Line〜はじまりのうた〜>1月19日(日) 東京・下北沢Daisy Baropen18:00 / start18:30出演:大宮陽和 / shallm / Misaki / Minimum Skies / 結美 / and more...▼<Pierce the Heart vol.47>1月24日(金) 大阪・心斎橋somaopen17:30 / start18:00出演:ノーギフテット / WeekendAll / Urushite / bluekeys / ゆずサワー / shallm