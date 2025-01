毎月16日は「1(い)6(ろ)」の語呂合わせから「いい髪色の日」として日本記念日協会に認定されている。髪色を変えるだけで気分転換になり、また、周りに与えるイメージも激変する。今回は昨年末から年明けにかけて髪色を鮮やかに変えた女性芸能人、有名人を彼女たちのインスタグラムから振り返りたい。■ 松井珠理奈元SKE48の松井珠理奈は、「珍しくタートルニット着てみましたよ 髪色もかなり明るくしてイメチェンしました〜ずっとやりたかった細めハイライト入れちゃった どうかな…?」とつづり、黒ニット姿でハイライトで明るくなったヘアカラーを披露。「Do you like this new hair style?」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「めっちゃお似合いです〜!!」「めちゃくちゃ似合ってるしカッコいい」「とてもお似合いですよ」「髪色めちゃかわいい!!美人さん〜」「色っぽいねぇ」などのコメントが寄せられた。■ 齊藤なぎさアイドルグループ「=LOVE」の元メンバーで、最近では人気漫画・アニメの実写化『【推しの子】』に出演するなど女優として活躍している齊藤なぎさは、「髪の毛、少しピンクっぽくしてみた」と絵文字を交えてコメントし、黒髪や茶髪の落ち着いた髪色からピンクを入れたヘアカラーでイメチェンした姿をアップした。この投稿に対し、ファンから「可愛いさがアップデートされてる」「黒髪と全然印象が違う」「世界一ピンク似合う」「最上級に可愛すぎる」「やば、、!天使なの!? 可愛すぎ」「お人形さんみたい!」との声が寄せられている。■ 住谷杏奈タレント、実業家の住谷杏奈は「2025年ヘアカラー初めしてきました"キキララカラー"可愛すぎる」と、ピンクや青、紫色に染めたヘアスタイルを披露した。「いつもより派手目かな?そんなことないかな?笑今回も根元と毛先だけブリーチしてから、いつもより発色するピンクをベースにターコイズブルーとかパープルとか濃いピンクとかをポイントで入れてもらったよ 色落ちも楽しみ @fukasuzuki__ありがとう今年もイケイケヘアよろぴくね」とつづった。もともとピンクヘアで華やかだったが、あらたに色を入れたことでサイバーでイケイケな雰囲気を醸し出している住谷のニューヘアー。ハッシュタグを用いて「#社会への反発ヘア」と記したこの投稿に、フォロワーからは「TWICEのサナかと思た」「ほーんと若々しくてきれい」「かわいい」「似合ってる」などのコメントが寄せられた。まだまだいる! ヘアカラーひとつで激変した美女たち■ 木村カエラ歌手の木村カエラは昨年末、ピンク色に変えたことを報告した上で、自撮りショットを披露した。「クセが強く出てきたわたしの髪をいかしてカットしてくれた。天才。カラーもいつも最高。天才」とつづっている。投稿された写真では、グリーン基調のニットを着た木村が新しくなったピンクの髪色を強調するように写っている。2枚目の写真は、カメラ目線の木村が髪を触っているものだ。コメント欄では、「髪色、めちゃくちゃ素敵です」「ぱすてるぴんく...かわいすぎ...」「この色似合うカエラちゃんも天才」「カエラちゃんはどんな色も似合うなぁ」「ハイトーン本当に似合うしかわいいい!」などの声が寄せられている。■ 莉子モデルで活躍するほか、昨年は『違う惑星の変な恋人』で映画初主演、さらに話題のドラマ『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』(ABEMA)に出演するなど、女優としても着実に存在感が増している莉子。黒縁メガネと赤いマフラーを合わせた冬のコーディネートで自撮りを公開しているが、注目が集まったのは髪色。直前までの投稿では黒髪だったが薄っすらと赤みがかっており、さくらんぼやハートなど赤い絵文字で赤髪にチェンジしたことを示している。莉子のニューヘアカラーに、ファンからは「素敵です」「可愛すぎる」「赤似合う!」「ビジュ天才」「何かの作品かな?」と絶賛の声が相次いでいる。■ Dream Ami暗めのヘアカラーから明るめにしてもイメージのギャップは生まれるが、その逆も然り。歌手のDream Amiは、黒いハートの絵文字を並べて自身の上半身ショットを公開した。これまで金髪がトレードマークだった彼女だが、暗めの髪色にした姿を披露し「またすぐ金髪になっちゃうと思うけど」と期間限定のヘアカラーであることを明かしている。この投稿にファンからは「ダークトーンの髪色も素敵」「めちゃくちゃ似合う」「可愛すぎる」「惚れる」「新鮮」と反響が寄せられている。