　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比390円高の3万8780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40651.39円　　ボリンジャーバンド3σ
40209.06円　　ボリンジャーバンド2σ
39766.73円　　ボリンジャーバンド1σ
39335.00円　　一目均衡表・基準線
39324.40円　　25日移動平均
39295.00円　　一目均衡表・転換線
38963.73円　　75日移動平均
38896.00円　　5日移動平均
38882.07円　　ボリンジャーバンド-1σ
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38780.00円　　16日夜間取引終値
38663.75円　　200日移動平均
38550.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38444.58円　　15日日経平均株価現物終値
38439.74円　　ボリンジャーバンド2σ
37997.41円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース