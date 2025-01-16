日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比390円高の3万8780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40651.39円 ボリンジャーバンド3σ
40209.06円 ボリンジャーバンド2σ
39766.73円 ボリンジャーバンド1σ
39335.00円 一目均衡表・基準線
39324.40円 25日移動平均
39295.00円 一目均衡表・転換線
38963.73円 75日移動平均
38896.00円 5日移動平均
38882.07円 ボリンジャーバンド-1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38780.00円 16日夜間取引終値
38663.75円 200日移動平均
38550.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38444.58円 15日日経平均株価現物終値
38439.74円 ボリンジャーバンド2σ
37997.41円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40651.39円 ボリンジャーバンド3σ
40209.06円 ボリンジャーバンド2σ
39766.73円 ボリンジャーバンド1σ
39335.00円 一目均衡表・基準線
39324.40円 25日移動平均
39295.00円 一目均衡表・転換線
38963.73円 75日移動平均
38896.00円 5日移動平均
38882.07円 ボリンジャーバンド-1σ
38810.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38780.00円 16日夜間取引終値
38663.75円 200日移動平均
38550.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38444.58円 15日日経平均株価現物終値
38439.74円 ボリンジャーバンド2σ
37997.41円 ボリンジャーバンド3σ
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