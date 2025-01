LUNA SEAとGLAYによる対バンイベント『The Millennium Eve 2025』が2月22日に東京ドームにて開催される。

『The Millennium Eve』とは、1999年12月23日に東京ドームで開催されたLUNA SEAとGLAYの対バンイベント。映像や音源も残っていない、今もなお伝説的なライブとして語り継がれている。そんな『The Millenium Eve』から25年の時を経て、同名タイトルを冠した『The Millennium Eve 2025』が開催されるのだ。

LUNA SEAは昨年、『LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA』と題し、これまでにリリースしてきたアルバムから数作品をピックアップし、再現するライブを開催。一方のGLAYは、昨年ベルーナドームで『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』を開催。同公演では、ファン投票によって最も得票数の集まった過去ライブを再現し、当時20万人を動員した1999年開催の『GLAY EXPO ’99 SURVIVAL LIVE IN MAKUHARI』を再現した。近年自身のキャリアをライブを通して振り返るような活動を続けてきたLUNA SEA、そしてGLAYにとって、『The Millennium Eve 2025』は、ひとつの総決算のようなライブになるのではないだろうか。キャリアを重ね一層成熟した2組の演奏を味わえるライブに期待したい。

過去のライブタイトルを冠したライブを開催したバンドといえば、2023年にBUCK-TICKが日本武道館にて開催した『バクチク現象 -2023-』が思い起こされる。この日のライブは本来であれば別のタイトルでの公演が予定されていたものの、同年10月の櫻井敦司の急逝による公演中止を経て、急遽別の公演として開催された。『バクチク現象』はインディーズ時代から節目となるタイミングのライブや作品名に使用されてきたタイトル。この重要なタイトルを、BUCK-TICKにとって新たな道を進まなければならなかったこのタイミングで掲げたことは、バンドにとってもファンにとっても意義深いものがあったはずだ。櫻井の映像や歌声とともにこれまでのBUCK-TICKという現象を再定義し、次の一歩への糧にしたこの日のライブは正しく『バクチク現象』と呼ぶに相応しいものであった。

過去の“ライブタイトル”ではなく、過去の“アルバムタイトル”を掲げたライブを開催するのはSOPHIA。30周年ツアーとして4月より全国6カ所10公演に及ぶライブハウスツアーを開催予定だ。それぞれの公演に『Girls kissing the future』、『Dancing in the circus』というバンド初期のアルバムタイトルが散りばめられた公演名が冠されている。またSOPHIAは、昨年10月に30周年を記念したミニアルバム『BOYS and』に続き、今年の4月には第二弾となるミニアルバム『GIRLS and』をリリース予定。この2作は1995年のメジャーデビューの際に自身が発売したミニアルバム『BOYS』『GIRLS』をオマージュしたものとなっており、ツアータイトル、そしてミニアルバムと原点回帰が1つのテーマを担っていることが窺える。今年2月には同じくデビュー30周年を迎えるSIAM SHADEとの一夜限りのスペシャルライブも計画されており、SOPHIAにとって、今年は自身の源流に立ち返るような活動になることだろう。

SOPHIAのように過去のアルバムタイトルを冠したライブを、2021年にはB'zも開催している。B'zのコンセプトアルバムシリーズ『FRIENDS』は、作品全体で1つのストーリーを描いたり、普段のB'zとは異なるAOR色を前面に押し出したりと、実験性の高さが大きな特徴である。そんな『FRIENDS』シリーズ3作の世界観をライブで再現したコンセプトライブ『B'z presents LIVE FRIENDS』が2021年11月に東京ガーデンシアターにて開催された。ストリングスやブラスセクションを取り入れたシックでアダルティなサウンドは、元来のB'zが志向するサウンドとは一聴するとかけ離れているようだが、30年以上のキャリア、とりわけ『FRIENDS』シリーズで培ってきた多彩な楽曲に挑戦するB'zの表現力の賜物でもある。従来のライブとはまたひと味違う空間を生み出したライブとなったことが印象深い。

アーティストが過去のライブタイトルやアルバムタイトルを、現在地点で行うライブタイトルに掲げる時、そこにはミュージシャンそれぞれの思いが窺える。伝説の再来、新しい一歩を踏み出すためのターニングポイント、原点への回帰、そして自身の活動における傍流という位置づけとして。その形は様々だが、ひとつ共通していることがあるとするならば、彼らは皆並々ならぬ思いでそのタイトルを冠しているということだろう。なぜならば過去の自分自身というハードルを越えなければならないからだ。過去の自分自身とは異なる、もしくは上回る歌唱や演奏、パフォーマンスを生み出そうというアーティストたちの気概をタイトルから感じとってほしい。

(文=ふじもと)