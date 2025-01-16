アーセナルvsトッテナム スタメン発表
[1.15 プレミアリーグ第21節](エミレーツ スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 30 ラヒーム・スターリング
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
[トッテナム]
先発
GK 31 A. Kinský
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 14 アーチー・グレイ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 7 ソン・フンミン
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 21 デヤン・クルゼフスキ
控え
GK 40 ブランドン オースティン
DF 3 セルヒオ・レギロン
DF 79 M. Hardy
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 64 C. Olusesi
FW 9 リシャルリソン
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 42 W. Lankshear
FW 47 マイキー・ムーア
監督
アンジェ・ポステコグルー
※29:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
[トッテナム]
先発
GK 31 A. Kinský
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 14 アーチー・グレイ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
MF 8 イブ・ビスマ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 7 ソン・フンミン
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 21 デヤン・クルゼフスキ
控え
GK 40 ブランドン オースティン
DF 3 セルヒオ・レギロン
DF 79 M. Hardy
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 64 C. Olusesi
FW 9 リシャルリソン
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 42 W. Lankshear
FW 47 マイキー・ムーア
監督
アンジェ・ポステコグルー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります