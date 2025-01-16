[1.15 プレミアリーグ第21節](エミレーツ スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 49 M. Lewis-Skelly

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

FW 30 ラヒーム・スターリング

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 37 N. Butler-Oyedeji

FW 46 I. Kabia

監督

ミケル・アルテタ

[トッテナム]

先発

GK 31 A. Kinský

DF 6 ラドゥ・ドラグーシン

DF 14 アーチー・グレイ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

MF 8 イブ・ビスマ

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 7 ソン・フンミン

FW 19 ドミニク・ソランケ

FW 21 デヤン・クルゼフスキ

控え

GK 40 ブランドン オースティン

DF 3 セルヒオ・レギロン

DF 79 M. Hardy

MF 10 ジェームズ・マディソン

MF 64 C. Olusesi

FW 9 リシャルリソン

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 42 W. Lankshear

FW 47 マイキー・ムーア

監督

アンジェ・ポステコグルー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります