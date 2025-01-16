インテルvsボローニャ スタメン発表
[1.15 セリエA第19節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 42 T. Palacios
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 52 T. Berenbruch
MF 53 L. Topalović
MF 54 M. Zanchetta
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ボローニャ]
先発
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
DF 2 エミル・ホルム
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 31 S. Beukema
MF 6 ニコラ・モロ
MF 7 リッカルド・オルソリーニ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 11 ダン・エンドイェ
MF 21 イェンス オドゴーア
FW 9 サンティアゴ・カストロ
控え
GK 23 ニコラ・バニョリーニ
GK 34 フェデリコ・ラバリア
DF 3 シュテファン・ポッシュ
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
DF 33 フアン・ミランダ
MF 18 トンマーゾ・ポベガ
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 80 G. Fabbian
MF 82 カツペル・ウルバンスキ
FW 14 サミュエル・イリング・ジュニオール
FW 24 タイス・ダリンガ
FW 30 ベンジャミン・ドミンゲス
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
※28:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 36 マッテオ・ダルミアン
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 42 T. Palacios
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 52 T. Berenbruch
MF 53 L. Topalović
MF 54 M. Zanchetta
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[ボローニャ]
先発
GK 1 ウカシュ・スコルプスキ
DF 2 エミル・ホルム
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 31 S. Beukema
MF 6 ニコラ・モロ
MF 7 リッカルド・オルソリーニ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 11 ダン・エンドイェ
MF 21 イェンス オドゴーア
FW 9 サンティアゴ・カストロ
控え
GK 23 ニコラ・バニョリーニ
GK 34 フェデリコ・ラバリア
DF 3 シュテファン・ポッシュ
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
DF 33 フアン・ミランダ
MF 18 トンマーゾ・ポベガ
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 80 G. Fabbian
MF 82 カツペル・ウルバンスキ
FW 14 サミュエル・イリング・ジュニオール
FW 24 タイス・ダリンガ
FW 30 ベンジャミン・ドミンゲス
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります