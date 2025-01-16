レスターvsクリスタル・パレス スタメン発表
[1.15 プレミアリーグ第21節](キング パワー スタジアム)
※28:30開始
<出場メンバー>
[レスター・シティ]
先発
GK 41 ヤクブ・ストラルチク
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 3 バウト・ファース
DF 16 ビクトル・クリスティアンセン
DF 23 ヤニク・ベスターゴーア
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 10 ステフィー・マビディディ
MF 11 ビラル エル カヌ
MF 24 ブバカリ・スマレ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 9 ジェイミー・バーディー
控え
GK 31 ダニエル・イベルセン
DF 4 コナー・コーディ
DF 33 ルーク・トーマス
MF 17 ハムザ・チャウドゥリー
MF 22 オリバー・スキップ
MF 35 K. McAteer
FW 14 ボビー・リード
FW 18 ジョルダン・アイェウ
FW 20 パトソン・ダカ
監督
ファン・ニステルローイルート
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
※28:30開始
<出場メンバー>
[レスター・シティ]
先発
GK 41 ヤクブ・ストラルチク
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 3 バウト・ファース
DF 16 ビクトル・クリスティアンセン
DF 23 ヤニク・ベスターゴーア
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 10 ステフィー・マビディディ
MF 11 ビラル エル カヌ
MF 24 ブバカリ・スマレ
FW 9 ジェイミー・バーディー
控え
GK 31 ダニエル・イベルセン
DF 4 コナー・コーディ
DF 33 ルーク・トーマス
MF 17 ハムザ・チャウドゥリー
MF 22 オリバー・スキップ
MF 35 K. McAteer
FW 14 ボビー・リード
FW 18 ジョルダン・アイェウ
FW 20 パトソン・ダカ
監督
ファン・ニステルローイルート
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります