¡Ö¥ß¥à¥é¡×»þÂå¤«¤éÊÌ¿Í¡ª²þÌ¾¤«¤é£·Ç¯¤ÎºÇ¿·»Ñ¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¸½ºß£´£°ºÐ
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÂè£³»ö¶ÈÉô¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬£±£µÆü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢½êÂ°¤¹¤ë½÷Í¥¡¦ÈþÂ¼Î¤¹¾¡Ê£´£°¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¡¡£Å¥Æ¥ì¡ÖÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÄìÎÏ¡¡ÃÎ·ÃÀô¡Ê¤Á¤¨¤¤¤º¡Ë¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸å£±£°»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°áÁõ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¾®´é¤¬¶¯Ä´¡£¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥à¥é¡×»þÂå¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¡¢ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¤Ï¡ÖÈþÂ¼Î¤¹¾¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÈþÂ¼Î¤¹¾¤µ¤ó¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ì×ÃÎÏ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤«¤¿¤À¤Ê¡£¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈþÂ¼¤Ï£²£°£°£³Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È·î£¹¡É¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ó¥®¥Ê¡¼¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤«¤ß½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤â¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢£±£¸Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥à¥é¡×¤«¤éÈþÂ¼Î¤¹¾¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜ²È¥à¡¼¥ß¥ó¡È¥ß¥à¥é»Ð¤µ¤ó¡É¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤°¤ó¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥ÞÂæËÜ¤ÎÌòÌ¾¡¦½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¤ò¸«¤ÆËÜÍè¤ÎÆüËÜÌ¾¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¡Ö¸ø»ä¤Î¼«Ê¬¤¬¥Ë¥¢¥ê¡¼¥¤¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£