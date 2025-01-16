¡ÚÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤ÎÁö¤ê¡ªÀÐ¶¶»Õ¡Ö²æËý¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Ãæµþ¥á¥¤¥ó¡ÖÂè72²óÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡×¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ç¤Ï½Å¾Þ2¾¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬ÌöÆ°¡£ÍÇÏµÇ°½ü³°¤ÎÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯¡¢ËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡¹ï¤ó¤À¥é¥Ã¥×¤ËÀ®Ä¹¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡£¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÏCW¥³¡¼¥¹¤ÇÃ±ÁöÄÉ¤¤¡£6F80ÉÃ3¤Î¹¥»þ·×¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢14ÉÃ1¢ª14ÉÃ3¢ª14ÉÃ9¢ª14ÉÃ2¢ª11ÉÃ8¢ª11ÉÃ0¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò·ç¤¤¤¿Á°Áö¡¦µÆ²Ö¾Þ¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æ»Ãæ1F13ÉÃÂæ¤Î¥é¥Ã¥×¤Ï½Ð¸½¤»¤º¡¢ÀÐ¶¶»Õ¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥×¤ò¸«¤Æ¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²æËý¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£13ÉÃ¤È¤«¤Ê¤¤¤ä¤í¡©¤·¤Þ¤¤¤â»þ·×ÄÌ¤ê¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½Å¾Þ2¾¡ÇÏ¤Ê¤¬¤éÍÇÏµÇ°¤Ï¹â¤¤¾Þ¶â¥Ü¡¼¥À¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ½ÐÁö¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡£Æü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Þ¤Ç28Æü´Ö¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¡Ö¤½¤³¤¬¤É¤¦½Ð¤ë¤«¡×¤È»Ø´ø´±¤â·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ð¥ë¤ÏÊ¿¾ï¿´¤ò¥¡¼¥×¡£¡Ö²ÐÍËÆü¤Î¥¥ã¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¼ê¹Ë¤ò¥×¥é¥ó¥×¥é¥ó¤Ë¤·¤Æ¾è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤Î¿Ê¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¼ã¶ðS¤Î¶¥Áö½ü³°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢1Ãå¢ª1Ãå¢ª17Ãå¢ª¼è¾Ã¢ª1Ãå¢ª16Ãå¤È»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡£°ÂÄê¤·¤ÆÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿Ø±Ä¤Ï¤³¤ÎÃæ´Ö¤«¤é¥Ï¥ß¤ò¶ºÀµÎÏ¤Î¹â¤¤¥È¥é¥¤¥¢¥Ó¥Ã¥È¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¡£1½µÁ°ÄÉ¤¤¡ÊCW¥³¡¼¥¹6F80ÉÃ8¡Á1F11ÉÃ2¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¤¿ÉÍÃæ¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ß¤Î¼õ¤±Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½ÐÆþ¤ê¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿µÆ²Ö¾Þ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤ºÁö¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÀÐ¶¶»Õ¡£Á°ÁöÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬3Æ¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÆ±·¿¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¸°¡£Æ¨¤²¤ËÀäÂÐ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÏÉÍ¤Á¤ã¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ÍÇÏ¤ò¿®Íê¡£¿Í»ö¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÅ·Ì¿¤òÂÔ¤Ä¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î°ìÀï¤À¡£